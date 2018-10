Stiri pe aceeasi tema

- ILIE BALACI A MURIT! Fostul mare fotbalist roman Ilie Balaci s-a nascut pe 8 septembrie 1956, dar a fost declarat la 13 septembrie 1956, in comuna Bistreț, județul Dolj. Supranumit "Minunea blonda", Balaci este...

- Fotbalul romanesc este lovit de o noua tragedie. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit in urma cu o ora, din cauza unui atac cerebral, potrivit Digi Sport. Decesul a avut loc la spitalul din Craiova, unde fostul international era internat pentru o operatie.Fostul mare jucator al…

- Fotbalul romanesc este lovit de o noua tragedie. Ilie Balaci, marele fotbalist al Craiovei Maxima, a murit in urma cu o ora, din cauza unui atac cerebral. Stire in actualizare. The post Doliu in fotbalul romanesc. Un mare sportiv s-a stins din viata appeared first on eMaramures .

- Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima, Ilie Balaci, este in stare grava. „Minunea blonda“ a suferit in aceasta dimineața un stop cardio-respirator. Medicii resusciteaza la Ilie Balaci de minute bune, insa, conform surselor noastre, nu raspunde la stimuli. Update: Ilie ...

- Nicolae Ivan, fost component al Universitații Craiova, a murit azi, in luna in care ar fi implinit 76 de ani. Nascut la București pe 28 august 1942, Ivan a ajuns la Universitatea Craiova in anul 1965 și a jucat in Banie pana in 1974. In locul sau, la mijlocul terenului, a venit Ilie Balaci.