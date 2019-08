Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența transmite ca „nu exista date care sa confirme sau sa indice existența unor factori de risc radiologic pentru populația de pe teritoriul Romaniei sau mediu care sa impuna luarea unor masuri de raspuns”. Precizarile IGSU vin in contextul in care in spațiul…

- Un apel la 112, primit noaptea trecuta, anunta scurgeri de substante periculoase dintr-un vagon al unui tren incarcat cu propilena, in zona Garii Caracal, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt. Populatia de pe o raza de doi kilometri a fost avertizata prin sistemul RO-ALERT.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va face in perioada urmatoare o noua serie de teste pentru sistemul RO ALERT, urmand a fi emise mesaje in mai multe zone ale tarii. Populatia va primi mesaje cu textul ”TEST! Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului RO-ALERT. Nu se impune…

- In perioada urmatoare, Departamentul pentru Situații de Urgența, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, in colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, va realiza o noua runda de testari ale Sistemului RO-ALERT. Activitatea are scopul de a examina funcționarea sistemului prin…

- "Am atentionat, printr-o circulara, conducerile unitatilor administrativ-teritoriale cu privire la masurile pe care trebuie sa le aplice in fiecare localitate pentru combaterea tantarilor. Urmeaza ca institutiile cu responsabilitati in domeniu sa controleze modalitatea in care primarii si consiliile…

- Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența (SVSU) din cadrul Primariei Brașov a transmis ca miercuri, 10 iulie, in intervalul orar 10.00 – 11.00, la nivelul Municipiului Brasov se va desfasura un exercițiu de instiintare, avertizare si alarmare in situatii de urgența și protectie civila. Pe timpul…

- Populatia din sapte comune ale judetului Bistrita-Nasaud a primit, miercuri seara, prin sistemul Ro-Alert, avertizari privind un cod rosu de inundatii valabil pana joi dimineata, la ora 8,00, a informat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) potrivit Agerpres. Pentru locuitorii…

- Doua persoane au fost ranite, astazi, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren in zona localitatii Lompirt, din județul Salaj. Șoferul autoturismului a incercat sa traverseze linia de cale ferata, prevazuta cu semafoare, fara sa se asigure, fiind surpins și accidentat de trenul IR…