Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea suspect in tentativa de otravire a fostului spion rus Serghei Skripal in martie la Salisbury (sud-vestul Angliei) este un medic din cadrul Serviciului de informatii al armatei ruse (GRU), a anuntat luni site-ul de investigatii Bellingcat.com, citat de AFP.

- Site-ul de investigatii Bellingcat sustine ca l-a identificat pe cel de-al doilea suspect in cazul Skripal, care a calatorit in Salisbury cu pseudonumele „Alexander Petrov”. Acesta din urma ar fi in realitate un medic militar care lucreaza pentru Serviciului rus de Informatii (GRU).

- Ministerul Apararii rus a declarat joi ca ar exista dovezi ca SUA au facut experimente 'cel mai probabil' pe oameni in cadrul dezvoltarii unor arme biologice intr-un laborator pe care il gestioneaza in Georgia, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS preluate de Agerpres. 'Cel mai probabil,…

- Rusia lanseaza un exercițiu tactic in Marea Neagra și Crimeea, cu peste 50 de avioane, care fac parte din aviația strategica, și o duzina de nave, a anunțat Ministerul Apararii de la Moscova."O mie de soldati vor participa la exercitiul comun.

- La 20 septembrie, delegația Forțelor de Aparare Israeliene (Tzahal), în frunte cu șeful Forțelor Aeriene, generalul Amikam Norkin (foto2) a sosit la Moscova pentru a prezenta un raport cu privire la accidentul din Siria al aeronavei de recunoaștere militara a Rusiei – IL-20 – care…

- El era grav bolnav de mai multe luni, insa a continuat sa-si exercite functia oficiala, in pofida oboselii vizibile si slabirii. Natura exacta a maladiei sale nu a fost dezvaluita. El face parte din cuplul conservator plasat la conducerea regimului in 2016, alaturi de premierul Nguyen Xuan Phuc. In…

- Seful serviciului de informatii interne al Germaniei (Biroul pentru protectia Constitutiei, BfV), Hans-Georg Maassen, a fost demis din functie, a anuntat marti serviciul de presa al guvernului federal, in urma scandalului declansat de acuzatiile privind legaturi prea stranse cu extremistii de dreapta,…

- Seful interimar al Serviciului de Protectie si Paza din Republica Moldova (SPPS), Anatolie Golea, a dezmintit marti afirmatiile facute de reprezentanti ai Partidului Socialistilor (prorus, de stanga), potrivit carora accidentul rutier in care a fost implicat