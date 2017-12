Igor Dodon afirma ca deputatii din coalitia guvernamentala ar discuta iesirea R. Moldova din CSI

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Igor Dodon avertizeaza ca un grup de deputati moldoveni cu vederi radicale din coalitia proeuropeana de guvernamant ar discuta iesirea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI), informeaza Radio Chisinau, citand agentia de stiri Tass.

- Președintele Igor Dodon, la ora 21.00, va acorda un interviu in direct pentru șase jurnaliști și experți straini din Federația Rusa, Germania, Azerbaidjan, inclusiv moderatorul clubului de presa "Rezonanta Sociala" Artur Efremov. Potrivit unui anunț, va vorbi despre provocarile și rezultatele primului…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, ii va propune din nou presedintelui Igor Dodon noile candidaturi pentru guvern, iar in cazul in care seful statului le va respinge si de aceasta data, guvernul se va adresa Curtii Constitutionale, a declarat vineri presedintele parlamentului Andrian Candu,…

- Deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor anunța ca vor înregistra la Secretariatul Legislativului, pâna la sfârșitul zilei, un proiect de lege cu privire la anularea sistemului mixt. Un anunț în acest sens a fost facut de secretarul fracțiunii PCRM, Elena…

- Dodon a argumentat ca majoritatea celor propusi au demonstrat "inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism in functiile si activitatile desfasurate anterior". "Mai multi candidati au probleme de integritate si, mai grav, unii dintre acestia au fost personal implicati in frauda bancara, participand…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a spus ca a trimis inapoi in Parlamentul de la Chisinau legea privind anti-propaganda rusa, pe care o considera neconstitutionala si indreptata impotriva Rusiei, informeaza site-ul postului Radio Europa Libera/Radio Libertatea (RFE/RL).

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționeaza sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, despre situația cu ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa. Anunțul a fost facut de șeful statului moldovean pentru RIA Novosti. El a menționat ca, dupa chemarea la Chișinau a ambasadorului…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, se arata indignat de decizia Ministerului Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova privind chemarea din Federația Rusa, pentru consultari, a ambasadorului Moldovei in aceasta țara, Andrei Neguța. Șeful statului a menționat ca, de fapt,…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Locuitorii unui sat din Republica Moldova au ținut doliu in memoria regelui Mihai. Autoritațile locale din satul Regina Maria au coborat steagul in berna, iar copii de la școala au ținut moment de reculegere, vineri, scrie Deschide.md. Autoritațile din localitatea Regina Maria situata in raionul Soroca,…

- Chiar daca președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a refuzat propunerea președintelui Parlamentului, Andrian Candu, de a declara ziua de 16 decembrie zi de doliu național, localitatea care poarta numele soției regelui Ferdinand I a intrat în doliu, scrie DESCHIDE.MD Locuitorii…

- Igor Dodon este un președinte nefrecventabil pentru ca de când este în fruntea statului Republica Moldova nu a avut nicio vizita importanta din partea unor soli, diplomați sau șefi de stat. Declarația a fost facuta de directorul executiv IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, în…

- Daca conducerea Republicii Moldova nu va putea asigura, dupa urmatoarele alegeri parlamentare, o politica externa echilibrata, tara isi poate pierde statalitatea in urmatorii 5-10 ani. Declaratia a fost facuta de catre presedintele Igor Dodon, la evenimentul de bilant al activitatii de un an in functia…

- Un grup de deputați din Adunarea Populara a Gagauziei s-a intalnit astazi cu președintele Igor Dodon, caruia i-au solicitat sa nu semneze și sa nu promulge legea cu privire la combaterea propagandei rusești pe teritoriul Republicii Moldova, adoptata saptamana trecuta de catre Parlament. Alexandru Suhodolski,…

- Romania e principalul partener comercial al Republicii Moldova Chisinau, capitala Republicii Moldova foto: arhiva România ramâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, cu un volum al schimburilor de peste un miliard de dolari în primele zece luni ale acestui…

- Deputații PCRM au parasit ședința de astazi a Parlamentului, în semn de protest fața de faptul ca în plen este examinat un proiect de modificare a Codului Audiovizualului, transmite radiochisinau.md Acesta care prevede limitarea retransmisiei pe teritoriul Republicii Moldova…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Moldovei în Rusia, Andrei Neguța, în legatura cu creșterea numarului de interdictii de a intra pe teritoriul Republici Moldova impuse pentru cetațenii ruși, se arata în declarația MAE rus, transmite paginaderusia.ro…

- Un cetatean al Republicii Moldova i-a adresat o scrisoare lui Igor Dodon, prin care solicita ajutorul presedintelui tarii. Acesta sustine ca timp de opt ani lucreaza in domeniul comertului la cea mai mare baza agricola din Federatia Rusa, insa recent el si alti noua conationali ar fi fost inselati de…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, adeptul apropierii de Rusia si Uniunea Eurasiatica, a declarat ca Summitul Parteneriatului Estic, desfasurat la Bruxelles saptamana trecuta, a confirmat ca dosarul Republicii Moldova s-ar afla ‘in cel mai de jos sertar al preocuparilor Uniunii Europene’,…

- Recent s-a împlinit un an de când Igor Dodon a preluat funcția de șef al statului. În cele 12 luni de mandat, președintele s-a remarcat printr-o serie de vizite la Moscova și prin vacanțe de lux. Din promisiunile facute în campania electorala prezidențiala, nu a reușit sa…

- Partidul Socialiștilor spune ca deputații sai vor merge pe cont propriu la o reuniune a grupului de prietenie Moldova-Rusia, care va avea loc pe 10-13 decembrie la Moscova, în ciuda deciziei conducerii Parlamentului moldovean de a nu participa, transmite europalibera.org Într-un…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'.In mesajul…

- Potrivit lui Dodon, dezamagirea europenilor fața de Chișinau e constanta, iar șansele Republicii Moldova de a se integra in UE sunt egale cu zero in urmatoarele decenii. In opinia sa, se adeverește faptul ca pana acum guvernarile proeuropene au promovat o 'geopolitica a iluziilor'. In mesajul…

- Președintele pro-rus Igor Dodon a concluzionat, dupa Summitului Parteneriatului Estic care a avut loc la Bruxelles, ca șansele Moldovei de a se integra în UE sunt aproape egale cu zero pentru urmatoarele decenii. Mai mult, Dodon susține ca pâna acum guvernarile pro-europene…

- Nereguli în valoare de 11 miliarde de lei în procesul de cheltuire al banilor publici. Este suma indicata în raportul Curtii de Conturi asupra administrarii și întrebuințarii resurselor financiare publice și patrimoniului public pe exercițiul bugetar 2016, audiat în…

- Conducerea Partidului Liberal Democrat atentioneaza opinia publica asupra unui atac mediatic la adresa Republicii Moldova, purtat de catre Federatia Rusa si ghidat de catre presedintele Igor Dodon. Potrivit liberal-democratilor, printr-un pretins film documentar – „Istoria Moldovei” se incearca inocularea…

- Agenția Turismului a Republicii Moldova în coordonare cu Biroul National de Statistica informeaza, ca în perioada ianuarie-septembrie 2017 structurile de primire turistica colective cu functiuni de cazare au fost frecventate de 269,0 mii de turisti, din care 106,5 mii de turisti straini,…

- Acel moment cand tare iți dorești Unirea, dar habar n-ai ce presupune aceasta. Mulți dintre noi, inclusiv cei care se bat cu pumnul in piept de romani ce sunt, habar nu au ce presupune Unirea. In ultimul timp, aud des declarații pompoase aș spune eu, precum ca Marea Unire va face sa ne trezim peste…

- Partidului Socialiștilor din Republica Moldova vine cu o declarație cu ocazia împlinirii unui an de la alegerea lui Igor Dodon în funcția de președinte al Republicii Moldova. În mesajul formațiunii se precizeaza ca aceasta victorie a avut o semnificație dubla. În primul rând,…

- Doi istorici din Rusia, Dmitri Surjik și Grigori Șkundin, nu au putut intra în Republica Moldova, informeaza ageția TASS. Aceștia urmau sa participe la o conferința științifico-practica, care demareaza azi la Tiraspol. Cei doi urmau sa participe la conferința științifico-practica „Revoluția…

- Dodon a precizat, in cadrul unui interviu acordat pentru postul NTV, ca relatiile dintre Chisinau si Moscova s-au imbunatatit semnificativ in ultimele luni. ”Este evident ca oamenii l-au votat pe Dodon pentru ca nu are legatura cu cei de la guvernare. Acest lucru s-a vazut si prin decizia…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse Vladimir Putin, comenteaza învestirea de azi a ministrului Apararii a Republicii Moldova, Eugen Sturza. Solicitat de agenția de presa TASS, Peskov a declarat ca ceea ce se întâmpla azi în Chișinau…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis ca Igor Dodon este in imposibilitate de a isi exercita functia, in urma refuzului sau de a il numi pe Eugen Sturza in functia de ministru al Apararii. Decretul de numire a lui Sturza in functia de ministru al Apararii va fi semnat de presedintele Parlamentului…

- Curtea Constitutionala a raspuns sesizarii Guvernului privind constatarea circumstantelor pentru instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova in cazul desemnarii ministrului Apararii. Curtea a constatat ca prin cel de-al doilea refuz al presedintelui Igor Dodon de a-l numi…

- Igor Dodon, președintele Moldovei, a fost suspendat! Curtea Constituționala a constatat ca exista circumstanțe care justifica instituirea interimatului funcției de Președinte al Republicii Moldova in cazul numirii lui Eugen Sturza la funcția de ministru al Apararii, urmand sa fie numit in funcție…

- Argumentul principal adus de Guvern in sustinerea sesizarii vizeaza necesitatea depasirii blocajului institutional generat de presedintele Republicii Moldova, prin incalcarea obligatiei constitutionale de numire in functie a ministrului Apararii, la propunerea repetata a prim-ministrului Republicii…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, spune ca rolul sau politica moldoveneasca, în calitate de președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), este sa convinga cât mai mulți cetațeni sa susțina unirea celor doua state românești, România și Republica…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, marți, ca președintele Igor Dodon este obligat sa accepte propunerea premierului pentru un post de ministru, în caz contrar președintele putând fi suspendat, relateaza presa locala citata de Agerpres. În replica, președintele…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a stabilit ca refuzul președintelui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrului Apararii este motiv de a fi suspendat temporar din funcție, iar atribuțiile sale in aceasta privința vor fi preluate de președintele Parlamentului sau de șeful Guvernului,…

- UPDATE 15.30: Premierul Mihai Tudose discuta luni cu liderii coaliției de guvernare pe marginea proiectului de buget pentru anul 2018, au precizat, pentru Agerpres, surse guvernamentale. Prim-ministrul a declarat, la începutul lunii septembrie, ca proiectul legii bugetului de stat pe…

- Președintele fracțiunii PLDM, Tudor Deliu, a declarat ca astazi, va fi expediat la Curtea Constituționala inițiativa privind modificarea Articolului 13 din Constituție în ceea ce privește limba româna, scrie realitatea.md „Fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova…

- Presa rusa a scris despre promisunile facute de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, la Soci, despre faptul ca s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, pentru a-și consolida imaginea și ca nu va obține niciun rezultat în urma acestei întrevederi, anunța…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, aflat la ședința Consiliului șefilor de state al CSI și a Consiliului Economic Suprem Eurasiatic din Soci, a avut o întrevedere cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin. În cadrul discuției, șeful statului s-a referit la problema transnistreana,…

- In aceasta dimineața, președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat pe calea aerului la Soci, Federația Rusa, unde va participa la un for important al CSI și se va intalni cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

- Relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusa se afla, practic, „in stare de ingheț” pentru ca cele doua state nu comunica la nivel guvernamental, spune premierul moldovean Pavel Filip. Pe de alta parte, președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, are relații excelente cu Kremlinul.

- Coaliția de guvernare nu se grabește sa voteze înca o data pachetul de legi privind Gagauzia, retrimis în Parlament de șeful statului. Desi e vorba de legi importante, Coalitia înca nu le-a discutat, sustin reprezentanti ai Partidului Democrat si Grupului parlamentar Popular European.…

- Premierul Pavel Filip a declarat joi, 5 octombrie, ca relatiile moldo-ruse sunt inghetate si ca nu exista comunicare intre Guvernul de la Chisinau si cel de la Moscova. Totodata, prim-ministrul moldovean sustine ca bunele relatii pe care le are Igor Dodon cu Kremlinul nu au contribuit si la imbunatatirea…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anunțat ce pași urmeaza sa fie facuți in vederea obținerii unor noi facilitați pentru exportul de produse agro-alimentare din țara noastra in Federația Rusa

- [caption id="attachment_38188" align="alignleft" width="300"] Constantin Bejenaru[/caption] Constantin Bejenaru, castigator al centurilor WBC International și WBC Americans Continental, originar din Ungheni, a declarat pentru ”Jurnal de Chișinau”: „Dodon este un tradator care incearca sa ingroape Moldova.…

- Curtea Constituționala (CC) a declarat inadmisibila sesizarea depusa de președintele Igor Dodon pe 7 septembrie curent prin care șeful statului solicita controlul constituționalitații Hotarârii Guvernului din 6 septembrie 2017 care a permis participarea unui contingent militar al Armatei Nationale…