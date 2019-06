Iasul din nou pe podiumul national in topul judetelor cu cele mai multe medii de 10 Reușitele elevilor noștri, absolvenți ai clasei a VIII-a, la Evaluarea naționala ne bucura și in același timp ne confirma faptul ca strategiile noastre educaționale la nivelul inspectoratului, precum și al școlilor, reușesc sa produca succes și motivație pentru invațare, procentele ridicate ale elevilor cu nota10 la ambele probe, situand Iașul pe locul II la nivel național, dupa București. Cele doua simulari organizate pe parcursul anului școlar, competența și implicarea profesorilor de limba romanași matematica s-au intalnit in mod fericit cu o motivație superioara a elevilor pentru cunoaștere,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

