Stiri pe aceeasi tema

- Ba mai mult, imaginea sugereaza ca cei care ar trebui sa aduca "liniste si pace" in sufletele oamenilor sunt partasi la a pune o arma in mana unui om. "Dovedind dragoste si devotament fata de Sfanta Biserica, respectandu-si familia cau care este in relatii cordiale foarte bune, a devenit pilda pentru…

- Dupa o slujba religioasa de sfintire a clinicii, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei au deschis seria de alocutiuni. „Cu regret ca nu poate fi prezent aici (ieri - n.r.), Inaltpreasfintia Sa Teofan va transmite nu sa aveti spor cum se transmite in astfel de ocazii, ci sa somati cat mai…

- Conform acestora, pana marti seara, 218.000 pelerini s-au inchinat la raclele celor doi sfinti, care de cinci zile se afla intr-un baldachin special amenajat in curtea Mitropoliei, iar alte 5.500 de persoane se afla la rand, 200 dintre acestea fiind in curtea Mitropoliei. De vineri dimineata, de…

- Aproximativ 78.000 de credinciosi din tara si strainatate s au inchinat la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva in baldachinul special amenajat in curtea Catedralei Mitropolitane din Iasi, iar reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei sustin ca este un record al ultimilor ani.In urma cu un an,…

- Aproximativ 17.000 de persoane stau la un rand de cativa kilometri asteptand sa se inchine la racla cu moastele Sf Cuvioase Parascheva, care a fost scoasa in aceasta dimineata pe esplanada din fata Catedralei Mitropolitane. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, la randul format…

- Primii pelerini care s-au inchinat la moaștele Sfintei Parascheva s-au așezat la coada inca de joi seara. Racla a fost scoasa din Catedrala Mitropolitana abia vineri dimineața, la ora 06.00, purtata in pelerinaj și abia apoi așezata in baldachinul cu flori din curtea catedralei. O femeie din Piatra…

- La Iași, au inceput deja pregatirile pentru zilele orasului. Primii pelerini din Moldova si Muntenia au sosit pentru a se inchina la racla cu sfintele moaste ale Cuvioasei Parascheva. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, parintele Constantin Sturzu, a declarat ca, anul…

- ANUNȚ privind scoaterea la concurs a urmatorului post: - 1 post Șef Sector Babeni Pentru a participa la concurs, candidații trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele condiții: Condiții generale a) Sa dețina cetațenie romana, cetațenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținand…