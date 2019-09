Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 100.000 de porci vor fi sacrificati dupa descoperirea unui focar de pesta porcina africana la una din cele mai mari ferme de porci din Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din conducerea Autoritatii pentru siguranta alimentelor din Ucraina.

- Autoritatile din Prahova au luat decizia de "ucidere preventiva" a porcilor domestici din mai multe gospodarii din satele Olarii Vechi si Puchenii Mosneni, in incercarea de a limita raspandirea virusului care provoaca pesta porcina africana, in contextul in care tocmai au fost confiormate oficial inca sase…

- SCANDALOS… Dupa cazul politistului de frontiera din Murgeni, care a transportat pe ascuns o scroafa cu purcei din zona Carja in orasul in care locuieste, fiind confirmat ulterior un focar de pesta porcina africana, un alt politist de frontiera, de data asta din comuna Falciu, face ravagii in satul Ranzesti.…

- Centrul Local de Combatere a Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința extraordinara și a completat ca urmare a Deciziei nr.1/2019 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența Maramureș, planul de masuri pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreți in zonele afectate și neafectate…

- Pesta porcina africana continua sa provoace pagube mari fermierilor. Sunt peste 400 de focare, in aproape jumatate din județele țarii iar numarul porcilor sacrificați se apropie de 375 de mii.

- 93 de porci de la o ferma au fost sacrificati dupa depistarea unui nou caz de pesta porcina. Focarul este in satul Rosu, raionul Cahul, iar la intrarea si iesirea din localitate au fost instalate filtre.

- Autoritatile au inceput, marti, sacrificarea tuturor porcilor din comuna doljeana Teasc, iar miercuri va incepe uciderea porcilor si in cele trei sate ale comunei Gighera (Zaval, Gighera, Nedeia), localitati in care au fost identificate mai multe