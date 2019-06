Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii Tribunalului Iasi s-au pronuntat in favoarea viceprimarului Gabriel Vasile Harabagiu in procesul intentat de acesta Partidului Social Democrat dupa excluderea sa din randul social-democratilor, insa hotararea instantei nu

- Ulterior, Harabagiu a deschis mai multe procese intrucat pierderea calitatii de membru al PSD aduce de la sine si incetarea mandatului de consilier local si, implicit, functia de viceprimar. „Admite actiunea formulata de reclamantul Harabagiu Gabriel Vasile in contradictoriu cu paratul Partidul Social…

- Curtea de Apel București a menținut soluția din prima instanța de anulare a decizei prin care profesorul Gheorghe Iana a fost demis din funcția de șef al Laboratorului Clinic de Radiologie și Imagistica Medicala din Spitalul Universitar și a stabilit daune de 10.000 lei. Decizia e definitiva potrivit…

- UBER nu mai poate functiona in Cluj-Napoca incepand din 25 aprilie 2019, conform unei decizii a Curtii de Apel Cluj, in dosarul deschis de Asociația Taximetristilor Cluj. Procesul a fost intentat in urma cu doi ani, de companiile de taxi, nemultumite de serviciul de ride-sharing. Instanta de fond daduse…

- Consilierul general Roxana Wring a anuntat, joi seara, ca a castigat procesul cu viceprimarul Aurelian Badulescu care a jignit-o. Instanta a stabilit ca viceprimarul i-a incalcat drepturile privind onoarea, demnitatea si imaginea si ar trebui sa achite 5.000 de lei daune morale.

- Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a atacat cu apel hotararea primei instanțe la Curtea de Apel Timișoara. Soluția a venit luni, 25 martie. Potrivit acesteia: “Admite apelurile declarat de Parchetul de pe langa Tribunalul Arad si partea civila Jiva Sorin Viorel impotriva sentintei penale…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis contestația in anulare formulata de Alina Bica, fosta șefa DIICOT. Magistrații au decis desființarea in parte a deciziei prin care Bica a fost condamnata la patru ani de inchisoare pentru favorizarea faptuitorului, dar și rejudecarea apelului. Potrivit…

- Curtea de Apel Craiova a anulat decizia prin care greva din ianuarie a minerilor din Complexul Energetic Oltenia a fost declarata ilegala. "Admite apelurile. Anuleaza in tot sentinta. Trimite cauza spre rejudecare primei instante. Definit...