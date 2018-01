Stiri pe aceeasi tema

- Un incident extrem de grav a avut loc la Iași in zona Splai Bahlui, aproape de Podu de Piatra și de Centru, pe strada Ion Tanasescu. Doi caini au sarit un gard și au atacat trei persoane, scrie Ziarul de Iași.

- Politistii damboviteni au efectuat, vineri, patru perchezitii in Bezdead, la persoane banuite de infractiuni la regimul silvic, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. ''Politistii din cadrul Politiei Orasului Pucioasa,…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca oamenii legii s-au sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Spitalul Baicoi, petrecut in ziua de 7 ianuarie, cand medicul Marta Coman a refuzat sa interneze o femeie in varsta de 87 de ani, cu afecțiuni…

- Politia a pornit un proces penal pe faptul incalcarii din neglijenta a regulilor si metodelor de acordare a asistentei medicale, in cazul tinerei de 19 ani care a fost lasata sa-si nasca copilul mort in toaleta Institutului Mamei si Copilului.

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Politistii cu atributii pe linie rutiera din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean au continuat activitatile de constientizare a participantilor la trafic asupra necesitatii respectarii regulilor de circulatie. Astfel au fost vizați si conducatorii auto care s-au urcat la volan dupa ce au consumat…

- Inca o sinucidere a avut loc, miercuri, in Iasi, la doar trei zile dupa ce un profesor universitar si sotia sa au decis sa isi puna capat zilelor. O femeie de 76 de ani s-a aruncat de la etajul 8 al blocului unde locuia, in zona Splai Bahlui, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- De la debutul actiunii „Foc de Artificii”, politistii din Alba au facut 51 de controale ce au vizat respectarea normelor legale privind detinerea, comercializarea, importul, depozitarea si folosirea articolelor pirotehnice, au confiscat peste 90 de kilograme de articole pirotehnice si au constatat 23…

- Vicepresedintele PL Valeriu Munteanu a anuntat marti, 26 decembrie, ca Procuratura Generala a deschis un dosar penal „pe faptul savarsirii de catre Silvia Radu a infractiunii de uzurpare de calitati oficiale si a infractiunii de samavolnicie”.

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca victimele au fost transportate la Spitalul ''Sfantul Spiridon'', mentionand totodata ca accidentul rutier s-a produs dupa ce o masina a patruns pe contrasens si a intrat frontal intr-un autoturism care…

- Un dosar penal a fost intocmit la Parchetul de pe langa Judecatoria Calarasi in urma evenimentului produs, luni, la Scoala Gimnaziala “Nicolae Titulescu” Calarasi unde șapte elevi au acuzat dureri abdominale dupa ce au consumat suc cumparat de la chioșcul din incinta unitații de invațamant. Purtatorul…

- Politistii giurgiuveni au deschis un dosar penal pentru distrugere dupa ce autobuzul unei societati comerciale din judet a ars, in curtea firmei unde era parcat, pompierii stabilind ca focul a fost pus intentionat. “Pompierii giurgiuveni au fost solicitati prin 112 sa intervina in curtea unei societati…

- La cateva ore dupa accident, insa, victima a solicitat sprijinul unui echipaj medical, iar investigațiile au aratat ca aceasta a suferit fracturi la un braț, fara a necesita internarea, informeaza turnulsfatului.ro. Prin urmare, a fost sesizat Dispeceratul I.P.J. Sibiu. Acum, șoferul este…

- Un baiat de 14 ani, din localitatea Bojila, judetul Iasi, a fost internat, miercuri, in Spitalul de Neurochirurgie, dupa ce a fost lovit cu un briceag in zona cefei in timpul unui joc la care participa alaturi de alti copii. Politistii au deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un polițist a fost batut in fata secției in care lucreaza in comuna Oteleni, din județul Iași, agresorul rupandu-i și uniforma. Polițistul a fost lovit, conform News.ro , de un barbat, chiar in fata secțiri din localitate, pe numele agresorului fiind deschis dosar penal pentru ultraj. Agresorul, in…

- Potrivit sursei citate, echipajele medicale au gasit un barbat de 48 de ani inconstient si un barbat de 59 de ani, grav ranit. Barbatul gasit inconstient a fost declarat decedat la o aproximativ o ora de la producerea accidentului. Muncitorul ranit, in varsta de 59 de ani, a fost preluat…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud a remis un comunicat prin care anunța ca procurorii au deschis dosar penal in urma scandalului din Singeorz-Bai. In 8 decembrie, un tanar a atacat doi polițiști, acesta fiind impușcat. Baiatul a murit dupa cateva ore in spital.

- Sase persoane sunt cercetate de politisti, fiind suspectate ca ar fi sustras aproape 3,5 tone de alcool din incinta unei fabrici din localitatea Ozun, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Covasna. Purtatorul de cuvant al IPJ Covasna, comisar Bartok Alexandru, a declarat luni, pentru…

- Reprezentantii Politiei Judetene Bistrita-Nasaud au anuntat, vineri, ca s-au autosesizat in cazul copilului terorizat si amenintat cu un bat de un barbat costumat in Mos Craciun si au identificat persoanele care apar in inregistrarea pe care au primit-o de la autoritatile din Constanta.

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat astazi 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean …

- Zeci de persoane au mers miercuri dimineata la Centrul de Transfuzii Sangvine din Iasi ca sa doneze sange pentru politistul atacat cu o sabie si ranit in timpul unei perchezitii domiciliare la Radauti, printre acestea fiind si colegi ai victimei, luptatori de la Serviciul de Actiuni Speciale (SAS).…

- O ancheta se afla in desfașurare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj, dupa ce s-a descoperit o lipsa in gestiunea unui polițist de la compartimentul ”corpuri delicte” de aproape 50.000 de lei. Vizat in dosarul deschis sub supravegherea procurorilor este agentul Cristian…

- Politistul de 35 de ani ranit grav la Radauti dupa ce a fost atacat cu sabia de un interlop a fost stabilizat si a fost transportat de la Suceava la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a fost supus unei interventii chirurgicale. Seful Politiei Romane a explicat in aceasta dimineata firul evenimentelor…

- Firma care a organizat la mai putin de 500 de metri de o benzinarie, fara a avea acordul pompierilor si politistilor, focul de artificii din seara de 1 Decembrie de la Alba Iulia a fost amendata cu 6.000 de lei, fiind intocmit, de asemenea, un dosar penal pentru fals in declaratii, potrivit sefului…

- Doi oameni raniti si sapte masini distruse. Este opera unui jandarm beat care conducea in Capitala un camion cu garduri pentru proteste. Politia rutiera nu e insa de parere ca a fost atat de grav asa ca a calificat accidentul drept o tamponare usoara. Si tot dupa parerea politistilor, marea problema…

- Adjunctul sefului Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Giurgiu, Catalin Constantin Georgescu, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca a fost deschis un dosar penal pentru tentativa de distrugere dupa ce un tanar din municipiul Giurgiu a aruncat cu sticle in sediul PSD Giurgiu. Citeste si: Victor…

- Mai multe pachete cu tigari si medicamente expirate, pentru care nu existau documente de provenienta, au fost confiscate de catre politistii de la Serviciului de Investigatii Criminale Maramures. Ei au constatat sase infractiuni, pe timpul unor actiuni desfasurate in aceasta perioada.

- Autoritatile au declarat ca a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, potrivit procedurilor. Partenerul sau de scena, Alexandru Arșinel, a dezvaluit ca Stela Popescu ar fi murit inca de miercuri, pentru ca nu mai raspundea la telefon. "Maine la ora 11 va fi adusa de la IML…

- Conform DIICOT, perchezitiile sunt efectuate impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti. "In cauza exista suspiciunea rezonabila ca mai multe persoane private de libertate au livrat droguri de risc catre consumatori…

- Al treilea dosar deschis de DNA impotriva liderului PSD Liviu Dragnea nu a trecut neobservat de presa straina, care menționeaza acuzațiile aduse de procurorii anticorupție impotriva lui Dragnea, in contextul in care Parlamentul va dezbate noul pachet de legi ale justiției.

- Un sofer din Aiud este cercetat de politisti, dupa ce a condus un autoturism sub influenta alcoolului. A fost oprit in trafic, pe o strada din localitatea Gambas. Potrivit IPJ Alba, joi, 9 noiembrie, in jurul orei 18.40, politistii rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 46 de ani, din municipiu,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Argeș, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, efectueaza, duminica dimineața, trei percheziții domiciliare pe raza județului Galați la locuințele unor persoane banuite de inșelaciune, fals și uz…

- Peste 5.400 de pachete de tigari au fost ridicate de politistii din Botosani, in urma a 34 de perchezitii domiciliare efectuate pe raza judetelor Botosani, Suceava si Neamt, la persoane banuite de contrabanda, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani. Actiunea,…

- Un celebru prezentator a fost, fara voie, protagonistul unor scene socante seara trecuta, in Bihor. Este vorba despre Christian Sabbagh, care se afla cu echipa sa la o investigatie despre hotii de combustibil din trenurile-cisterna. Timp de 4 zile i-a filat pe infractorii care provin din comuna…

- Doi barbati au fost gasiti morti, joi seara, împuscati pe un câmp de lânga Târgoviste, judetul Dâmbovita, anchetatorii banuind ca vinovat ar fi un vânator. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru omor, potrivit Mediafax. Surse judiciare au declarat ca…

- Un baiat de 17 ani a atacat si ranit mai multe persoane cu un topor, intr-o localitate din nord-estul Elvetiei. Adolescentul, un cetatean leton care locuieste in zona, a fost arestat de politisti, care au folosit armele din dotare si l-au ranit, a precizat politia cantonului Sankt Gallen, citata de…

- Lucratorul se afla pe acoperișul unei locuințe la care lucre de 17 ore, iar inspectorii doresc sa afle daca acesta era epuizat. Poliția a deschis, la randul ei, un dosar penal pentru ucidere din culpa. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat ca…

- Politistii din Iasi cauta un tanar, care a plecat dintr-un spital de psihiatrie, unde era internat. Persoanele care detin informatii care sa ajute la gasirea acestuia sunt rugate sa anunte cea mai apropiata unitate de politie sau sa sune la numarul de urgenta 112. La data de 21 octombrie a.c., politistii…

- Anchetatorii ieseni au pus sub acuzare un barbat din judetul Iasi care a incercat sa scape de un dosar penal oferind mita. Ieseanul a fost prins in flagrant delict in timp ce oferea mita unui agent rutier care il identificase in timp ce conducea masina desi avea permisul suspendat. Sperand ca il va…