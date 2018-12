Stiri pe aceeasi tema

- In mai toata Europa ninge abundent, iar fenomenul de ploaie inghetata a dat peste cap traficul, inclusiv in Marea Britanie. In zona Balcanilor au fost emise coduri galbene si portocalii de viscol.

- "Comandamentul Central al SUA a reanalizat documentele si a descoperit erori de contabilitate in urma carora am esuat sa taxam in mod adecvat Regatul Arabiei Saudite si Emiratele Arabe Unite pentru carburanti si servicii de realimentare", a afirmat comandorul Rebecca Rebarich, purtatoarea de cuvant…

- Vremea rea le-a jucat festa mai multor soferi care azi-dimineata se deplasau prin satul Razeni, raionul Ialoveni. Din cauza cetii si a poleiului, pe drumul national, care trece prin localitate, au derapat noua masini.

- Iarna a venit mai devreme in acest an și ne-a luat prin surprindere. Drept urmare, unsprezece accidente s-au produs doar in Capitala in ultimele 24 de ore, din cauza condițiilor meteo extreme, iar unsprezece persoane sunt ranite ușor.

- Vremea inchide primele școli in Romania! Meteorologii au emis cod galben de precipitații in 32 de județe, inclusiv Capitala, iar ninsorile au creat deja probleme in mai multe zone ale țarii. O scoala generala si doua colegii din orasul Galati au cursurile suspendate din cauza frigului, in conditiile…

- Cei cativa centimetri de zapada depusi dupa ninsorile de joi au creat haos pe drumurile din New York. Traficul a fost blocat ore intregi in New York, in special in Manhattan, Bronx și Staten Island. Tot din cauza zapezii in New York s-au produs multe accidente. Vremea rea a…

- Iarna și-a intrat in drepturi și a creat probleme pe DN 1A, unde traficul a fost inchis temporar, miercuri seara, la limita dintre judetele Prahova si Brasov, dupa ce doua TIR-uri au derapat din cauza ninsorii abundente. Circulația a fost reluata in condiții de iarna.

- Iarna aceasta vom avea schimbari spectaculoase de temperaturi. In perioada octombrie-decembrie ne vom bucura de multe grade peste medie in aproape toata Europa. Un aer rece se va impraștia din Atlantic spre centrul Europei, in timp ce aerul cald va fi prezent in partea de nord, Scandinavia și nord-estul…