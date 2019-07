Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Nicolae Hurduc a participat la Summit-ul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est. Ministrul cercetarii și inovarii, Nicolae Hurduc, a participat ieri, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP), organizat de Bosnia și Herțegovina, in calitate…

- Ministrul Cercetarii, Nicolae Hurduc: Romania a incheiat negocierile pentru programul cadru Horizon Europe in doar 3 luni. Romania a reusit, in doar trei luni, sa incheie negocierile pentru programul cadru Horizon Europe, a declarat miercuri ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Hurduc, cu prilejul…

- ​​Marfin Bank, unul din jucatorii de talie mica din sistemul bancar local își schimba începând de mâine (marți) numele și devine Vista Bank. Banca dorește ca în cel mult un an și jumatate sa urce de la actuala cota de piața de 0.5% la 1%, atragând clienți persoane…

- Nicolae Hurduc, ministrul Cercetarii, a prezidat trei reuniuni la nivel european pe temele spațiu, cercetare și inovare, la Bruxelles. Ministrul roman al cercetarii si inovarii, Nicolae Hurduc, a prezidat marti, 28 mai 2019, trei importante reuniuni care au avut loc la Bruxelles (Belgia), pe temele…

- Gazprom a scazut exporturile de gaze naturale catre Europa de Sud-Est (SEE) cu 13,3% pe an la 3,64 miliarde de metri cubi in primul trimestru al anului 2019, potrivit datelor companiei, potrivit seenews.com Moldova a fost cel mai mare importator de gaze naturale de la Gazprom printre țarile…