- Vorbind joi la show-ul moderat de Sean Hannity la postul Fox News, Rudy Giuliani a atras atentia asupra Romaniei. ''Sean, vreau sa priviti nu doar China. Vreau sa fiti atent la Romania. Doar priviti Romania'', a spus avocatul lui Trump, fara alte precizari. Romania, implicata in scandalul Hunter…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca nu a fost suspus niciunui ”santaj” de catre Donald Trump, suspectat in Statele Unite de faptul ca a suspendat un ajutor militar cu scopul de a obtine de la Kiev o ancheta impotriva fiului rivalului sau politic Joe Biden, Hunter Biden, relateaza…

- ''Apelul nerusinat si inedit al presedintelui la China si la Ucraina pentru ca acestea sa faca anchete legate de Joe Biden este condamnabil si cutremurator'', a estimat influentul senator republican, fost candidat la alegerile prezidentiale americane din 2012. Critic constant al presedintelui,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat marti seara procedura de destituire care il ameninta drept o "lovitura de stat", dupa ce in ultimele zile a lansat atacuri in toata regula la adresa opozitiei democrate, transmite miercuri AFP. "Pe masura ce aflu din ce in ce mai mult in fiecare…

- Amintim ca Joe Biden, pe vremea in care era vicepreședintele lui Barack Obama, a cerut ca in 24 de ore sa fie demis procurorul general care ancheta fapte de corupție la compania din Ucraina unde fiul lui Joe Biden era angajat și caștiga 50.000 de dolari pe saptamana. Biden a amenințat Ucraina ca…

- Presedintele american Donald Trump vrea sa-l intalneasca pe asa-zisul avertizor de integritate care a reclamat o discutie a lui Trump cu omologul sau ucrainean, declansand in Congres o procedura de destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza luni dpa."Ca orice american, am dreptul…

- Presedintele Donald Trump a calificat scandalul ucrainean drept cea mai mare inselatorie din istorie, informeaza Agerpres. ”Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, a afirmat Trump intr-un mesaj video postat pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sustinut…

