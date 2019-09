Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul unui accident de circulație petrecut in urma cu 10 ani pe DN7, in zona localitații Saliștea și care a avut ca urmare moartea a doua persoane a ramas fara toate datele necesare, dupa ce una dintre victimele carbonizate in urma impactului nu fost identificata nici pana azi, in pofida cercetarilor…

- Un cetatean italian și unul roman au fost transportati la spital in urma unui conflict in trafic izbucnit marti seara, pe strada Arcului din municipiul Slatina, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt. Conflictul a fost unul spontan, iar unul dintre cei implicati, un…

- Patru din cei cinci sibieni care au inselat cetateni din trei judete prin metoda "Accidentul" au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al cincilea a fost plasat sub control judiciar, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Fata…

- Un șofer din Petroșani a murit luni dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului. Barbatul de 52 de ani nu a putut fi salvat de echipajele de urgența. Accidentul a avut loc luni pe DN 66 Simeria - Petrosani, in localitatea Banita. Politistii…

- Un barbat de 52 de ani, din Petrosani, a murit, luni, intr-un accident de circulatie, pe DN 66 Simeria - Petrosani, in localitatea Banita, dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr-un cap de pod si s-a rasturnat in santul de pe marginea drumului, potrivit Agerpres. Potrivit purtatorului…

- Trei tineri din judetul Hunedoara au fost prinsi de politisti dupa ce au spart o casa de pariuri din municipiul Targu-Jiu, de unde au furat 16.000 de lei, a informat, joi dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Miruna Prejbeanu. Potrivit sursei citate, incidentul…

- Un barbat si o femeie au murit si un alt barbat a fost ranit grav dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal, miercuri, in zona localitatii Bretea Streiului. Potrivit unei informari de presa a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, un sofer in varsta de 68 de ani, din…