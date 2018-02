Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore in urma unor percheziții in Hunedoara și Timișoara. Anchetatorii vizau o grupare specializata in comiterea infracțiunii de contrabanda. Mascații au descins la 12 adrese din Hunedoara și Timișoara iar patru persoane au fost reținute fiind suspectate de…

- Peste 155.000 de tigari de contrabanda au fost ridicate de politistii din Hunedoara, in urma a 12 perchezitii domiciliare. Cinci persoane banuite de comiterea infractiunii de contrabanda au fost retinute pentru 24 de ore.La data de 14 februarie a.c., politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca locomotiva trenului IR 1833 (pe relatia Iasi - Timisoara) s-a defectat in timpul deplasarii, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud). "Trenul are aproximativ 120 de calatori. Pentru remedierea situatiei,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din politia aradeana au desfașurat ieri o acțiune cu efective marite, pe linia prevenirii si combaterii fraudelor fiscale in domeniul produselor accizabile. In urma activitaților desfașurate, a fost depistata intr-o societate comerciala…

- Polițiștii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Sutesti, sprijiniti de cei de la Poliția municipiului Dragasani, Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, Serviciul Rutier si luptatori de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au efectuat in aceasta dimineața 5 perchezitii ...

- Cinci persoane au fost conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Arges, miercuri, in urma perchezitiilor efectuate in trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges transmis Agerpres,…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 6 perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite…

- Un barbat de 31 de ani a fost retinut de politistii din Titu pentru comiterea infractiunii de viol iar doua femei au fost si ele retinute pentru favorizarea faptuitorului, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres.''Ieri, 31 ianuarie,…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, au finalizat, marți, 30 ianuarie, cercetarile fața de o femeie și doi barbați. Din investigații a reiese ca persoanele in cauza in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale,…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau și din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - Inspectoratul General al Poliției Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Arges si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 4 perchezitii domiciliare, in judetul Arges, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune…

- Politistii specializati in investigarea infractiunilor economice fac, marti, 13 perchezitii in cinci judete, la persoane si societati din domeniul materialelor reciclabile banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la 2,5 milioane de lei. Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- F. T. Sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii de la inspectoratele judetene din tara au efectuat, in cursul saptamanii trecute, 147 de percheziții domiciliare, ocazie cu care au pus in aplicare 84 de mandate de aducere,…

- Haine contrafacute, confiscate de polițiști in Ilfov. Peste 3.000 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, 27.500 de etichete cu insemnele unor marci protejate, precum și aparatura și materile folosite in activitatea de ,,inscripționare” a hainelor au fost ridicate de polițiștii…

- Peste 3.000 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, 27.500 de etichete cu insemnele unor marci protejate, precum și aparatura și materile folosite in activitatea de "inscripționare" a hainelor au fost ridicate de polițiștii din Ilfov in urma a doua percheziții efectuate in…

- Politistii bucuresteni, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza miercuri 9 perchezitii domiciliare in Capitala si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie.…

- Politistii au retinut trei persoane si au indisponibilizat mai multe bunuri, printre care o autoutilitara, in urma celor 15 perchezitii efectuate vineri dimineata la hoti de lemne din zona Pucioasa, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis Agerpres.…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte in forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata intr-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de Politie…

- Un om de afaceri din comuna Glogova a fost retinut de politisti pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare a banilor, fapte în forma continuata, cu un prejudiciu de aproximativ 950.000 de lei, se arata într-un comunicat de presa postat joi pe site-ul Inspectoratului de…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Un barbat din judetul Valcea si un cetatean iranian, prinsi in timp ce transportau cateva mii de pachete de tigari netimbrate, au fost retinuti de politistii argeseni, pentru contrabanda. 'In seara zilei de 8 ianuarie, politistii din cadrul Politiei Mioveni au depistat in trafic un barbat…

- In aceasta dimineata, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 14 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala…

- In acest weekend, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti au efectuat 6 perchezitii domiciliare, in judetul Mehedinti, la persoane banuite de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. In urma acestor activitati, politis tii au ridicat 6 arme…

- În perioada 9 — 15 decembrie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii au efectuat 87 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 55 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat ca, in ultima saptamana, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 87 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere,…

- La scurt timp dupa ce a aflat ca va fi cercetat sub control judiciar, și dupa o noapte petrecuta in arestul IPJ Alba, Alexandru Sinea a dat prima declarație. “Beneficiez de prezumția de nevinovație și ii asigur pe toți cetațenii ca voi depune, in continuare, toate eforturile in ceea ce privește exercitarea…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au efectuat astazi 11 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale. 10 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 6 decembrie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean …

- O femeie in varsta de 32 de ani, din Caracal, acuzata de autoritatile judiciare din Italia de trafic de persoane si proxenetism, a fost retinuta de politistii din judetul Olt care au pus in executare un mandat european de arestare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- In perioada martie – noiembrie, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au documentat activitatea infracționala a unei grupari compusa din trei barbați, doi ucraineni și un roman, specilizata in trafic de țigarete de contrabanda. Astfel, in 25 noiembrie, polițiștii Serviciului…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti au fost prezenti in acest weekend, in targurile de pe raza comunelor Patulele si Cujmir si in zona adiacenta acestora, pentru prevenirea si combaterea activitatilor comerciale ilicite…

- 13 persoane au fost reținute și peste 100.000 de lei au fost confiscați de polițiștii din Arges, in urma a 9 percheziții efectuate miercuri, 22 noiembrie, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 150.000 de lei unor instituții de credit, nebancare. Pe 22 noiembrie, politistii de investigare…

- Un barbat a fost retinut de politisti si va fi prezentat marti, procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Fetesti, cu propunerea luarii unei masuri preventive, dupa ce a fost depistat in trafic in timp ce transporta cu o autoutilitara 270.000 de tigarete fara banderole fiscale, potrivit unui…

- Politistii din Cluj, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Poliției Romane, au destructurat un grup infractional specializat in comiterea de inselaciuni prin metoda ,,accidentul”. Politistii din cadrul Politiei Municipiului Cluj-Napoca, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj,…