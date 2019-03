Stiri pe aceeasi tema

- Drumul judetean spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, va fi redeschis circulatiei rutiere miercuri dimineata, de la ora 8,00, dupa ce reprezentantii Consiliului Judetean Hunedoara au...

- In pragul sezonului turistic de vara, autoritațile au inchis drumul judetean care urca spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei. Masura a fost luata pentru ca infrastructura rutiera s-a deteriorat foarte mult.

- Lucrarile de reparatii la drumul judetean care duce spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, ar putea dura 4-5 zile, pana la finalizarea operatiunilor de consolidare a infrastructurii acestuia accesul autoturismelor spre monumentul UNESCO fiind blocat, a informat, vineri, Consiliul…

- Autoritatile judetene au tratat cu nepasare situatia soselei spre Sarmizegetusa Regia si nu au luat masuri de consolidare a marginilor drumului, astfel ca in zona in care in vara anului trecut drumul a fost distrus de alunecarile de teren, o alta portiune din carosabil s-a surpat.

- Drumul spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia din judetul Hunedoara a fost inchis, dupa ce o bucata din sosea s-a surpat, in urma ploilor. Prefectul a convocat Grupul de Suport Tehnic pentru evaluarea consecintelor si stabilirea de masuri. Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri…

- Conducerea Consiliului Judetean (CJ) Hunedoara a dispus miercuri, in urma unei vizite in teren, luarea de masuri urgente pentru consolidarea portiunilor din drumul judetean care duce la cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, in conditiile in care in anumite locuri acesta a fost afectat…

- Cetatea dacica de la Costesti, invecinata Sarmizegetusei Regia, a implinit un deceniu de cand a fost inclusa in patrimoniul mondial UNESCO, al celor mai importante obiective culturale din lume. Situatia ei este, insa, dezastruoasa, iar autoritatile statului roman nu au intreprins demersuri pentru a…

- Oficialii de la Consiliul Județean Hunedoara vorbesc de promovarea imaginii județului Hunedoara, “cu costuri minime, alegandu-se cea mai economica varianta de deplasare și participare, urmarindu-se maxima eficiența in ce privește cheltuirea banilor”. 24 de deplasari externe sunt programate pentru…