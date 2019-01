Huawei lanseaza noul model HUAWEI P smart 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Tesla este recunoscuta pentru perioadele lungi de livrare pentru Model 3, care chiar și in aceste condiții a devenit recent cea mai vanduta mașina electrica din lume. In incercarea de a imbunatați imaginea negativa pe care și-a creat-o, constructorul american lanseaza un program de livrare rapida a…

- Atat Sony, dar si Samsung, au lansat recent noi senzori pentru camere foto cu rezolutie 48MP, oferind fundatia pentru o noua cursa a megapixelilor intre producatorii de telefoane inteligente. Primul sosit este Honor View 20, un smartphone care preia senzorul IMX586 dezvoltat de Sony. Asteptat pentru…

- Dupa multe luni de zvonuri, Qualcomm a dezvaluit in sfarsit noul sau chipset mobil, care va fi integrat anul viitor in majoritatea smartphone-urilor de top de pe piata. Acesta se numeste Snapdragon 855 si promite sa ofere tuturor producatorilor acces la tehnologii precum procesare neurala rapida, conectivitate…

- Situatia din cadrul diviziei de smartphone-uri Apple devine din ce in ce mai rea, conform zvonurilor din ultimele saptamani. Deja compania a redus comenzile catre fabricile partenerilor din China pentru modelele iPhone XS si XR de doua ori, crescand in schimb productia de modele iPhone 8 si chiar iPhone…

- Samsung pariaza multe pe seama lui Galaxy S10, mai ales dupa performanta scazuta in vanzari a modelelor Galaxy S9 si S9+. Astfel, compania s-ar putea angaja intr-un „razboi al specificatiilor” cu alti producatori de top, sperand sa ofere cele mai mari cifre de pe piata atunci cand te uiti pe o lista,…

- Honor, sub-brandul Huawei specializat in produse smartphone din gama de buget, a prezentat modelul Honor 10 inca din luna aprilie in China, acesta ajungand si in Europa din luna mai, incadrat la un pret de aproximativ 450 de euro. Honor 10 Lite este o alternativa mai ieftina, care vine cu hardware ceva…

- Procesoarele Exynos au ramas in urma la nivel tehnologic in comparatie cu cele produse de Apple si Huawei, acestea fiind livrate fara componente neurale si cu procesoare grafice slabe in comparatie. Astfel, Samsung doreste sa corecteze aceste neajunsuri cu noul procesor Exynos 9820, care va sta la baza…

- Tesla a anunțat in aceasta saptamana extinderea gamei de versiuni pentru Model 3. Totuși, in locul mult-așteptatei versiuni de baza de 35.000 de dolari, constructorul american a lansat o versiune intermediara cu un preț de pornire de 45.000 de dolari, identificata drept versiune Mid-Range Battery. Comparativ…