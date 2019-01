Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru VINERI 25 IANUARIE 2019. Marte şi Jupiter ne aduc ceva mare Este o zi fantastica de Vineri, deci fa-o sa conteze si pentru tine! Ia o portie de credinta si da-ti voie sa faci ceva ce ai ezitat sa faci desi stii ca este bine pentru tine. Luna este in echilibrata Balanta si energia sa te ajuta. Nu are ce sa mearga gresit daca ai incredere ! Ca si cum ai fi injectat cu virusului norocului. Poti fi la timpul potrivit si la momentul potrivit si totul sa iasa bine. Si relatiile sunt menite sa functioneze fermecator azi, contribuind la o zi de Vineri incantatoare din punct de vedere social. Exprima-te clar si pozitiv ce vrei. vrei sa iesi cu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

