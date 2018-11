Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru SÂMBĂTĂ 24 NOIEMBRIE 2018. Visătorul Neptun iese din retrograd! Weekendul are un aer de romantism pronuntat din acest motiv, facandu-ne greu sa discernem intre fapt si fictiune. Este o zi in care sa te alaturi visatorilor si oamenilor cu capul in nori din aceasta lume si sa lasi sarcina inutila azi de a incerca sa vezi care e adevarul. Si, daca crezi ca tu detii adevarul, te inseli amarnic, in special azi. Este o ocazie frumoasa de a-ti reaminti tu la ce visezi si a trimite dorinta lui Neptun care o poate aduce la implinire. Este o ocazie frumoasa de a-ti reaminti tu la ce visezi si a trimite dorinta lui Neptun care o poate aduce la implinire. Totodata, in Sagetator se afla acum Jupiter, Mercur si Soarele, iar Marte in Pesti. Sunt multe distractii disponibile – oameni,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

