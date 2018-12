Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru MARŢI 25 DECEMBRIE 2018. Crăciun cu Luna în festivul Leu! Cum îţi este? Cosmosul este linistit, lectiile retrogradelor 2018 au fost predate, Luna plina in Rac din weekendul trecut inca ne indeamna sa nu ne ascundem de emotiile noastre ci sa le acceptam si sa daruim cat mai multa iubire celor dragi. Sa iertam ce e de iertat, sa dam filele acolo unde e nevoie, sa intelegem si sa acceptam ceea ce pana acum nu am inteles si nu am acceptat. Totul este asa cum este cu un scop, scop pe care unii deja l-am inteles, altii il vor intelege candva iar altii niciodata. Insa nu putem merge mai departe fara a accepta faptul ca exista o ordine cosmica pentru care totul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

