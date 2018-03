Stiri pe aceeasi tema

- Puteți susține proiectul asociației Ceva de Spus din Timișoara, alergand sau donand. Prin proiectul „Viața in comunitate”, reprezentanții Ceva de Spus iși propun sa stranga fonduri pentru a putea accesa servicii specializate la domiciliu și in comunitate pentru persoanele cu dizabilitați.…

- Un anumit tip de cereale comercializate in Romania a fost retras de pe rafturile magazinelor, dupa ce, in urma verificarilor facute de firma producatoare, intr-o proba a fost depistata salmonella, anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara. Institutia a postat pe site un comunicat al firmei austriece,…

- Dana Rogoz a dezvaluit ca a gasit bani pe strada și s-a aplecat sa ii ia, lucru care l-a amuzat pe partenerul ei de viața. Dana Rogooz, mama a unui baiețel , este una dintre vedetele din showbiz-ul romanesc care țin permanent legatura cu fanii sai de pe internet. Pe blogul sau, Dana Rogoz a marturisit…

- Tranformare radicala pentru Cornel Galeș, fostul soț al Ilenei Ciuculete, la un an de la moartea acesteia. Barbatul este tot numai un zambet și iși vede liniștit de viața sa. In data de 14 martie 2017, cantareața de muzica populara Ileana Ciuculete a incetat din viața . Interpreta Ileana Ciuculete a…

- Cum afecteaza schimbarile bruște de temperatura corpul uman. Dupa ce ne-am bucurat de o vremea frumoasa și calda, de adevarata primavara, iata ca iarna revine in forța, in acest weekend. E adevarat ca și pe 1 martie, cand barbații ar fi trebuit sa ofere ghiocei doamnelor, avut parte de aceeași vreme:…

- Andreea Raicu a facut marturisiri de suflet. Ea a vorbit despre o perioada din viața ei cand se simțea foarte singura și neiubita. Andreea Raicu, care anul trecut a implinit 40 de ani , este o fosta prezentatoare de televiziune. De-a lungul anilor, vedeta a avut numeroase relații cu barbați celebri…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Badea urmeaza sa se prezinte la poliție in data de 20 martie. Acesta a avut o reacție dura la adresa polițiștilor. Mircea Badea, care formeaza o familie alaturi de Carmen Bruma și de fiul lor , a fost chemat la poliție. El va trebui sa se prezinte pentru a sta de…

- Denisa Nechifor s-a destainuit la o emisiune TV. Ea a vorbit foarte deschis despre Adrian Cristea, tatal fiicei sale. Denisa Nechifor a avut o relație cu suișuri și coborașuri cu fostul fotbalsit Adrian Cristea, impreuna cu care are o fetița foarte frumoasa, Rania . Cu toate ca nu au ajuns niciodata…

- Fostul manechin Dana Savuica a facut publica cea mai recenta fotografie cu celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu, care de cațiva ani se afla la un camin de batrani. Zina Dumitrescu, sau Mama Zina cum era aceasta alintata de apropiații și colaboratorii ei, este considerata una dintre cele mai mari…

- S-a aflat ce salariu are Victor Slav la postul de televiziune Kanal D, acolo unde prezinta un show de noapte alaturi de Andreea Mantea. Anul trecut, Victor Slav l-a inlocuit pe Madalin Ionescu la emisiunea pe care acesta din urma o prezenta la Kanal D. Victor Slav, partenerul de viața al Biancai Dragușanu…

- Educatia financiara are un rol important la nivel national, in conditiile in care populatia Romaniei are un nivel foarte scazut al acesteia, iar creditele pot fi percepute ca fiind donatii, pentru ca debitorii nu le-au inteles, sustine Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei.…

- Pensia speciala este un venit care se ofera anumitor categorii profesionale, dincolo de principiul contributivitații. Adica exista persoane care iau mai mult decat au contribuit la fondul de pensii in viața lor. Pe de alta parte, cei care iau pensii normale au o limitare dincolo de care nu au cum sa…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Saptamana trecuta, Jupiter a devenit retrograd si va fi asa pana in iulie. Dar acesta nu este singurul tranzit major al lunii martie. In aceasta saptamana, Marte intra in Capricorn pentru sase saptamani, ceea ce va face ca toate semnele zodiacale sa ia tot ce spun mai in serios decat de regula. Deci…

- Sambata 17 martie, are loc Luna Noua din Pesti. Aceasta Luna Noua va aduce energia proaspata a unui nou inceput dar ne va expune si in fata unor rani dureroase datorita alinierii apropiate de micuta planeta Chiron, supranumita si Vindecatorul de rani. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu…

- Relatiile cu ceilalti sunt si ele influentate de configuratiile astrale ale momentului. Horoscopul saptamanii 12-18 martie 2018 are drept eveniment astral principal Luna Noua din Pesti. O Luna noua reprezinta finalul unui ciclu si inceputul altuia nou cu durata de 28 zile. Luna Noua…

- Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate și indragite prezentatoare TV din Romania. Recent, in cadrul unui interviu, vedeta a vorbit despre cel mai greu moment pe care l-a trait pana in prezent. A oferit detalii despre momentul in care a fost la un pas sa treaca in lumea celor drepți. ”Cel pe…

- Aspirina se dezlanțuie in fața colegilor din “Las Fierbinți”. In aceasta seara, actrița trece printr-un moment de furie cand iși da seama ca zile in șir Celentano a dus-o cu vorba și i-a promis ca-i repara clanța, iar intr-un final, cand a reușit sa faca lucrarea, aceasta nu a rezistat prea mult. ”Celentano,…

- 'Sigur ca intotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred ca s-au facut pasi importanti pentru ca si in Romania sa avem nu numai declarativ, dar realmente sa avem egalitate de sanse si aici ma refer nu numai la legea care este in momentul de fata, la care cu modestie am contribuit si eu. (...) Avem…

- Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii. Citeste cum sa tragi cele mai…

- O asistenta din Romania a șocat Italia datorita metodelor de a jefui barbatii care-i cadeau in capcana. Femeia iși invita amanții acasa, ii droga și apoi le fura bani de pe carduri, noteaza Gazeta romanilor din Italia.

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot caștiga…

- Inca din anii `60 si pana in anul 1989, luna mai era asteptata de campineni nu atat pentru deschiderea sezonului la iarba verde, ci in mod special pentru evenimentul sportiv al anului: cupa ”Prieteniei”, o competitie de motocros la care participau cei mai buni sportivi din Europa, Asia si America de…

- Horoscop MARTIE 2018: Daca pana acum – in culisele vieții fiecaruia dintre noi – am scris și rescris scenarii, ne-am gandit, am analizat mai mult sau mai puțin obiectiv situația in care ne aflam, dorințele, planurile noastre, pe parcursul lunii Martie vor ieși la iveala toate acestea, intr-un mod…

- Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia…

- Horoscop saptamanal BANI 21-27 februarie 2018. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia ta. Banii sunt o energie. Ca sa ai bani, fii atent ce crezi despre ei si ce actiuni faci, dar tine cont si de conjunctura astrala. Sunt zile in care…

- Horoscop saptamanal 19-25 februarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 19-25 februarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- In momentul de fața este unul dintre cei mai indragiți artiști din Romania, insa nu tot timpul a fost atat de sociabil. Liviu Teodorescu a devenit popular abia spre sfarșitul clasei a 12-a. Deși canta de cațiva ani și era prezent la diverse concursuri și emisiuni, artistul era extrem de timid. Invitat…

- GEMENI Este o perioada buna pentru tine si pentru viata ta sentimentala. Relatia cu partenerul de viata pare mai vie decat oricand, acest lucru fiind surpinzator chiar si pentru tine. Nu te asteptai ca lucrurile sa ia o astfel de intorsatura, dar esti mai bucuroasa decat oricand ca se intampla.…

- Cum sa tragi cele mai multe beneficii pentru tine in functie de zodia ta? Banii sunt o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce crezi despre ei, ce actiuni faci, dar si de conjunctura astrala. Sunt…

- Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti. Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea…

- Unul din trei romani cu activitați in domeniul medical (personal spital, farmacii, clinici de specialitate, doctori, farmaciști, etc.) au imprumutat bani pentru a-și redresa bugetul casei pentru ca nu se ajung cu banii. Pe o alta linie de activitate, dar ceva mai prudenți daca ne uitam la statistici…

- De exemplu, pentru Stefania Maria Dumitru avem: 1+2+5+6+1+5+9+1+4+1+9+9+1+4+3+4+9+2+9+3 = 78 => 7+8 = 15 => 1+5 = 6S T E F A N I A M A R I A D U M I T R U Deci numarul numelui si al personalitatii pentru Stefania Maria Dumitru este 6. Numarul 1Numarul 1 il simbolizeaza…

- Daniel Negreanu a caștigat 35 de milioane de euro din poker, dar joaca in prezent cu entuziasmul celui care se așaza pentru prima oara la masa. Spune ca banii nu l-au schimbat, deși lucrurile din posesia lui sunt mai valoroase. O casa mai mare, o mașina mai scumpa. Ce s-a schimbat, profund, este stilul…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a susținut o declarație comuna alaturi de prim-vicepreședintele instituției Frans Timmermans, privind situația politica din României.Aceștia i-au avertizat pe guvernanții români sa ”regândeasca acțiunile propuse…

- Neagu Djuvara, a carui viata fabuloasa s-a intersectat cu momentele decisive din istoria Romaniei din ultimul secol, inflacarat liberal si unul dintre cei mai expresivi urmasi ai aristocratiei romanesti, a fost una din personalitatile postdecembriste care a vorbit cel mai mult, mai bine si cu patos…

- Marin Anton a aprobat in 2009 o realocare de fonduri catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR), bani din care o firma la care era asociat a fost platita pentru lucrari fictive de organizare de santier in cadrul proiectului de modernizare a DN 79 Arad-Oradea,…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop saptamanal, 15-21 ianuarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 15-21 ianuarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- Conditii extreme de viața pentru Faimoși, dupa prima zi de Exatlon . Giani Kirița și Vladimir Draghia au „vanat” nuci de cocos, dupa ce au dormit noaptea intr-o cabana cu trei pereți. Conform regulilor concursului, cele doua echipe iși pot pierde privilegiul de a dormi intr-o locuinta decenta, daca…

- Direcția Naționala Anticorupție a dispus trimiterea in judecata a unui fost secretar de stat in Transporturi pentru o mita de 5,3 milioane de euro. Alaturi de oficialul de la Transporturi, a mai fost trimis in judecata și un fost director adjunct de la CNADNR acuzat de complicitate la luare de mita.…

- Horoscop Urmare multor solicitari, public aici horoscoapele politice și nu prea, aparute in ediția print EvZ. Mai mulți dintre domniile voastre au spus ca au colindat Bucureștii, mult și bine, dupa un exemplar al ziarului cu de toate, cum spun eu cand ma mandresc ca scriu la EvZ.

- Pentru binecunoscutul muzician Vasile Șeicaru, luna ianuarie este una dureroasa, luna in care s-a stins din viața, in mod tragic, cea care i-a fost soție. Vasile Șeicaru este unul dintre marii artiști ai scenei muzicale din Romania. A incantat public de toate varstele, dar dincolo de lumina reflectoarelor,…

- "E plina Romania de Lucani. Unei paciente i-a spus sa isi vanda vaca pentru operatie" Emanuel Ungureanu, cel de la care a facut mai multe plangeri penale impotriva doctorului Mihai Lucan, ii transmite procurorului general Augustin Lazar sa mobilizeze structurile judetene, "pentru ca e plina Romania…

- Exista numerosi factori care pot influenta viteza de rotatie a Pamantului in jurul propriei axe, iar surprinzator, chiar viata este unul dintre acesti factori, alaturi de influenta Soarelui si a Lunii sau a atmosferei, conform unui material publicat in ultimul numar al revistei

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca le doreste tuturor politicienilor acelasi lucru in 2018: sa ofere un cadou Romaniei in anul Centenarului, sa fie anul care uneste, nu care dezbina romanii si sa fie anul in care toti sa traga ”in aceeasi directie si cu viteza maxima in directia cea buna pentru Romania”.

- Vasile Calofir este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie din Romania, fiind prezent atat in piese de teatru, filme, spectacole, cat și reclame. Invitat in studioul Libertatea, Vasile ne-a povestit ca a fost un tanar care a cunoscut lipsurile vieții, lipsuri care nu i-au lasat insa nicio frustrare.…