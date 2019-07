Persoana care practica Qigong-ul static sta, in aparenta, nemiscata, apeland la tehnici respiratorii si de concentrare mentala. In Qigong-ul dinamic, practicantul, aflat in stare de concentrare psihica, executa seturi de miscari ale corpului insotite de anumite ritmuri respiratorii. Qigong-ul static si cel dinamic se practica indeosebi in scopuri preventive si de intretinere a functiunilor vitale la parametrii optimi. Qigong-ul de emisie se refera cu precadere la capacitatile maestrilor Qigong de a-si mobiliza Qi-ul propriu in afara corpului, in scopuri terapeutice sau in confruntari martiale.…