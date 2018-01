Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 21 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul…

- Mica Unire a fost legata de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza și de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate, la 5 ianuarie 1859 in Moldova și la 24 ianuarie 1859 in Țara Romaneasca. Oficial. Ocult, evenimentul din 24 ianuarie 1859 a avut ascendent in Pești. Acest aspect este caracterizat…

- 2018 are un început furtunos, din pricina întâlnirii dintre Marte si Jupiter în Scorpion. O expresie des folosita pentru a descrie aceasta combinatie este "actiune însotita de noroc".

- BERBEC 21.03-20.04: Scenariul din aceasta saptamana este evidentiat de starea de spirit, care manifesta o instabilitate mai ceva ca vantul. Este foarte dificil sa va concentrati. Pot aparea mici modificari de program acasa. O ruda ar putea sa-si exprime nemultumirea fata de atitudinea dumneavoastra.…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 14-21 IANUARIE 2018 Berbec: Sa lase grijele, sa se pregateasca pentru o saptamana mai buna. Taur: A ieșit o saptamana cu fertilitate, toate visele se vor implini. Gemeni: Sunt pregatiți sa inceapa o viața noua, in toate planurile. Rac: Pregatiți-va…

- Berbec Gandesc mai mult, sunt atente la fiecare amanunt si pragmatice. Sa faca tot posibilul si sa fructifice perioada la maximum, sa finalizeze lucrurile care treneaza de ceva timp si sa semneze contractele pe care le-au discutat inca de acum 3-4 luni, pentru ca le pot aduce stabilitatea financiara…

- O analiza detaliata a compozitiei chimice a micilor fragmente de sare gema (halit) de culoare albastra si purpurie recoltate din cei doi meteoriti, denumiti Monahans si Zag, a dezvaluit existenta unor compusi organici complecsi, precum hidrocarburi si aminoacizi, potrivit unui studiu ce a fost publicat…

- HOROSCOP 2018 Cristina Demetrescu. Astrologul Cristina Demetrescu sustine ca anul 2018 nu va fi un an prea bun, fiind guvernat de cumpene, tensiuni si lucruri neintelese. Mai mult, in noul an va fi "cea mai importanta cumpana de la Revolutie". "Cumpana e determinata si pentru 2018 si 2019.…

- Afla ce ți-au harazit astrele pentru ziua de duminica, 31 decembrie 2017. Berbec Daca doriti sa aveti o relatie cu persoana visurilor dumneavoastra, iesiti din tacere, vorbiti! Singurul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa depasiti starea de emotivitate si sa intrati in…

- In noaptea dintre ani, infractorii pot profita de buna-credinta a cetatenilor si, deghizati in colindatori, pot fura din locuintele ale caror usi le sunt deschise sau din cele pe care le gasesc descuiate. Politia Romana va recomanda sa aveti grija cui deschideti usa in noaptea dintre ani! Cand primiti…

- HOROSCOP 31 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrans in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou…

- Iata care sunt acestea: - In locurile publice, la piata, in magazine, aveti grija de bunurile dumneavoastra! - Nu va lasati copiii nesupravegheati! - La cumparaturi, locul cel mai sigur pentru pastrarea portmoneului este buzunarul de la piept, din interiorul vestimentatiei!…

- Astrologul Mariana Cojocaru ne spune care sunt fenomenele astrale unice ale anului 2018. BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna…

- Lansarea acestei misiuni va avea loc cu un an mai devreme, in 2022, iar restul de trei ani vor fi castigati prin alegerea unei noi traiectorii, mai eficiente, spre acest obiect din Centura de asteroizi. Aceasta noua traiectorie scuteste sonda ce va fi trimisa spre Psyche de nevoia de a orbita…

- NASA a gasit o modalitate de a vizita asteroidul Psyche, un obiect metalic cu diametrul de aproximativ 252 kilometri, din Centura de asteroizi dintre planetele Marte si Jupiter, cu patru ani mai devreme decat a stabilit initial, conform SPACE.com.

- Este din nou perioada colindelor. Atenție la persoanele care va colinda sau pe care le colindați. Daca primiți colindatori, asigurați-va ca-i cunoașteți, inainte de a le deschide ușa și de a-i pofti in casa. In cazul in care nu-i cunoașteți, primiți-i doar in usa casei sau a apartamentului. Nu deschideti…

- Anul viitor, in 2018, vom avea mai mult de zece zile libere Cand nu vom lucra anul viitor. Zilele libere în 2018 sunt: 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nou 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminica), 9 aprilie (luni) - Pastele 1…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…

- Pentru a va bucura pe deplin de bunurile cumparate in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, Politia Romana va ofera cateva recomandari pentru protectia dumneavoastra. La cumparaturile in magazine: Evitati sa aveti asupra dumneavoastra sume mari de bani, in numerar! Cand achitati cumparaturile,…

- Sambata, 16 decembrie, polițiștii baimareni au fost aduși la cunoștința cu privire la faptul ca persoane necunoscute au sustras o suma de bani dintr-o casa situata pe Aleea Jupiter. Doi barbați au batut la ușa unui baimarean in varsta de 84 de ani, dandu-se drept angajați ai unei societați de distribuție…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In acest weekend, atentia iti va fi atrasa de relatiile cu anturajul apropiat si de activitatile comune cu acesta planuite de multa vreme. Contextul astral din aceste zile te va ajuta sa-ti selectezi persoanele carora le vei mai acorda sprijin…

- Berbecii pot avea un an financiar bun. Sunt susținuți financiar mai mult din august incolo, fiind o perioada lunga de doi ani și jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili și puternici și ca se pot susține singuri și ca pot lua decizii corecte din punct de vedere financiar, corelat…

- F. T. Titlul nu ne apartine, ci este „marca inregistrata” a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, care a transmis un comunicat de presa ce se dorește a fi un semnal de alarma. In acest context, iata ce considera reprezentantii politiei prahovene ca trebuie sa stie bunicii si parintii acelora…

- VA RUGAM TRANSMITEȚI BUNICILOR ȘI PARINȚILOR DUMNEAVOASTRA: Castigarea increderii persoanelor varstnice, prin prezentarea de produse la preturi promotionale ori de cadouri din partea unor magazine sau autoritati le asigura infractorilor accesul, fara efort, in locuintele si la economiile acestora. …

- Dezvoltarea tehnologiei a schimbat felul in care ne desfasuram activitatea bancara si ne achitam bunurile si serviciile. Cei care fac fraude folosesc noile tehnologii in avantajul acestora pentru a inventa noi escrocherii pentru a va fura informatiile despre contul bancar sau banii, informeaza Asociația…

- Pentru a înlocui carnea din farfurie, fara a risca sa te alegi cu carente de substante nutritive, trebuie sa gasesti alte surse de proteine, capabile sa furnizeze organismului aminoacizii esentiali de care are neaparata nevoie, transmite clickpoftabuna.ro Chiar daca auzi adesea ca…

- In cercurile astrologice se crede ca Sagetatorul este cel mai norocos semn dintre toate pentru ca este patronat de planeta Jupiter, asociata cel mai des cu norocul si sansa. Cu toate acestea, Jupiter influenteaza toate zodiile, asa ce incearca-ti norocul atunci cand Jupiter iti traverseaza…

- Horoscopul zilei de Duminica 3 Decembrie 2017 HOROSCOP 3 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti multumit de cursul anumitor evenimente, chiar daca inca nu se petrece nimic iesit din comun, dar aceasta normalitate e binevenita. Trateaza orice hop, orice impas, orice obstacol care se mai…

- BERBEC In ziua de 2 decembrie preocupari banești nascute din situații complicate, greu de rezolvat pe termen scurt; uneori, bunele lor intenții se vor lovi de tendințele ascunse ale unor persoane care le pun „bețe-n roate”. Nemulțumiți de felul in care se desfașoara un proiect (afacere, demers,…

- Sa te nasti in Romania, sa traiesti in Statele Unite si sa trimiți roboti si nave in spatiu si pe Marte. Asta inseamna sa ”romanesti” oriunde ai fi si asta fac doi romani geniali, care lucreaza la NASA. Sunt doi ingineri de top pe care Agenţia Spaţială Americană i-a recrutat…

- BERBEC 21.03-20.04: Zilele acestea va ocupati de proprietatile comune, impozite, datorii sau asigurari. O discutie despre o mostenire poate deveni destul de proeminenta. Trebuie sa analizati modul in care va veti ocupa de cheltuieli comune si de impartirea responsabilitatilor cu partenerul de viata.…

- Horoscop 2018 Cristina Demetrescu Berbecii pot avea unan financiar bun. Sunt susținuți financiar mai mult din august incolo, fiind o perioada lunga de doi ani și jumatate in care ei trebuie sa demonstreze ca sunt capabili și puternici și ca se pot susține singuri și ca pot lua decizii corecte din…

- Marcel Toader a facut un gest cu totul neașteptat legat de lucrurile fostei sale partenere de viața, solista de muzica populara Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader, care a dezvaluit ce are de gand sa faca in procesul cu fosta sa partenera de viața , a luat o decizie cu totul neașteptata…

- Fiti atenti la „prieteniile” online pe care copiii dumneavoastra le intretin. Incercati sa cunoasteti programele si aplicatiile folosite de ei pe dispozitivele de accesare a internetului. Recomandarile Politiei Romane pentru parinti: Atunci cand le oferiti copiilor dumneavoastra posibilitatea de a ...

- In contextul anunțatei inrautațiri a vremii, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova lanseaza mai intai urmatoarele intrebari retorice: “Știați ca: Neadaptarea vitezei la conditiile de drum reprezinta una dintre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere? Distanta…

- HOROSCOP WEEKEND: Zilele sunt asa cum le facem. Le primim in dar si depinde de noi cat de bune si de frumose le facem. Uneori chiar si o zi stresanta poate sa fie o zi frumoasa si asta pentru ca o zi cu stres este o zi in care traim din plin! In ceea ce priveste finalul de saptamana este unul calm,…

- HOROSCOP Berbec, noiembrie: Luna plina are un efect extraordinar in luna noiembrie. Berbecii vor intra intr-o noua relație, care poate sa fie amoroasa, de serviciu, de afaceri, deci foarte mare atenție pentru ca luna noiembrie e plina de oportunitați. Totul se va derula pe repede inainte. Nu mai…

- Pe parcursul saptamânii care urmeaza, politistii rutieri din întreaga țara vor intensifica acțiunile axate pe prevenirea evenimentelor rutiere în care sunt implicați pietonii!

- Berbec Luna incepe destul de bine pentru tine, caci in prima parte a ei vei avea cateva zile norocoase. Iți poți rezolva problemele incepand cu data de 2 noiembrie pana pe 5 noiembrie, perioada in care vei reuși sa petreci mai mult timp cu familia, partenerul, dar și cu prietenii. Taur…

- BERBEC 21.03-20.04: Aveti nevoie de energie pentru a lucra din greu pentru dumneavoastra si pentru cei apropiati. Nu sunteti foarte exigenti dar aveti pretentia ca toata lumea sa lucreze in acelasi ritm. Tineti cont ca nu toti oamenii sunt supereroi. Fiecare are propriul ritm si ati putea ajunge…

- HOROSCOP 29 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile cu prietenii si cu sustinatorii din segmentul profesional in care activezi sunt foarte solicitante la finalul acestei saptamani. Temele principale de discutie se pare ca se leaga de statutul tau profesional, de locul tau in cadrul…

- Previziuni Urania pentru perioada 28 octombrie – 3 noiembrie 2017. Opoziții semnificative pe axa Berbec/Balanța. Berbec Intre 28 și 30 octombrie dimineața, posibile surprize sau sentimente ciudate provocate de intalnirea cu unii prieteni. Intre 30 octombrie, dupa ora 11:47′, și 1 noiembrie dimineața,…

- Doamna Stoica, așa cum ii spun elevii ei, are o calitate pe care rar o intalnești in mediul preuniversitar romanesc, inițiativa combinata cu un entuziasm aproape copilaresc. Atunci cand povestește despre concursurile la care participa cu elevii sai, ai impresia ca este ea insași elev, atat de mult…