Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop februarie 2019. O luna cu aspecte pozitive pentru nativi, dar și cu unele avertismente. Previziunile astrologilor pentru fiecare zodie in parte. Horoscop februarie Berbec O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri și multa activitate sociala.…

- HOROSCOP BERBEC O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri și multa activitate sociala. E important sa accepte invitații la diverse manifestari de grup, pentru ca astfel pot descoperi oportunitați de incepere a unui propiect interesant dar și a unei…

- Berbecii au o atenționare. Sunt nazdravani, zglobii și trebuie sa acționeze cu foarte mare grija. Sa nu strice armonia. Sunt puși in situații grele. Taurii au parte de cadouri, bucurie, bani, surprize, vești bune, placute. Sunt pe varf de forma. Gemenii trebuie sa susțina mici batalii.…

- HOROSCOP 2019. Pentru trei dintre zodii, 2019 se anunța a fi anul de poveste, caci fie vor intalni marea dragoste, fie iși vor jura iubire veșnica in relația de cuplu. Astfel, Berbecii, Gemenii și Leii sunt favoriții astrelor in anul care vine, insa nici celelalte zodii nu sunt mai puțin norocoase.…

- HOROSCOP BERBEC: Berbecii trec foarte bine in anul urmator, se bazeaza pe comoditațile și serviciile altora. Insa, de la 1 ianurie, Marte in semn și ușor-ușor iți va face simțita prezența mai ales in zilele de joi și vineri, cand au idei și pot sa planifice ce iși doresc sa faca pentru urmatorul…

- Marte este ca o sabie, poate chiar un intreg arsenal de lupta, atunci cand traverseaza teren propice si nicio alta zodie in afara de voi si Scorpion, poate doar Capricorn, nu reuseste sa manevreze atat de iscusit si constructiv ceea ce aceasta planeta daruieste, obosita dupa un drum anevoios prin…

- BERBEC. Se anunța o saptamana care incepe foarte bine. Pot conta pe ziua de luni, pentru ca au autoritate, au și curaj și iși rezolva foarte multe treburi, dar trebuie sa fie harnici. Marți, pot considera ca li se forțeaza mana. Probabil ca un prieten le cere lucruri pe care nu au de unde sau nu…

- Astfel, Berbecii, Gemenii și Leii sunt favoriții astrelor in anul care vine, insa nici celelalte zodii nu sunt mai puțin norocoase. Berbec Nativii din Berbec trebuie sa se pregateasca de schimbari. In special in viata personala. Astrele promit celor nascut sub acest semn noi intalniri…