HOROSCOP 13 IANUARIE 2019 Berbec (21 martie - 20 aprilie)



Nu trata compromisul pe care esti nevoit sa-l faci azi ca pe o povara, ci fa-o cu un dram de detasare, de nepasare, ca si cum n-ar fi nimic atat de complicat. Glumeste, fa haz de ceea ce trebuie sa faci chiar daca, undeva in adancul sufletului, nu-ti convine pe de-a-ntregul ceea ce trebuie sa accepti. Merita sa faci acest sacrificiu, ai sa vezi ca vor veni numai consecinte pozitive in urma acestui gest pe care il faci. A-ti calca din cand in cand pe orgoliu sau pe inima nu e chiar atat de greu sau de rau, deci fa-o cu incredere…