Tragedie in Prahova! Un barbat s-a inecat in raul Provita

Un barbat in varsta de 57 de ani si-a pierdut viata, astazi, dupa ce a cazut in raul Provita si nu a reusit sa mai iasa la mal. Se pare ca inainte de tragedie, barbatul consumase alcool impreuna cu un prieten. Pompierii chemati sa intervina l-au descoperit pe barbat in stop cardio-respirator,… [citeste mai departe]