- Executivul din Hong Kong a suspendat, sambata, proiectul de lege privind extradarea suspectilor catre China continentala, dupa aproape o saptamana de manifestatii de strada care au degenerat in violente in ultimele zile, transmit dpa si AFP.

- Protestele contra proiectului de lege care ar permite extradarea suspectilor din Hong Kong catre China continentala au degenerat. Poliția a arestat in ultimele doua zile, 11 persoane, facand uz de gaze lacrimogene pentru a dispersa demonstrantii. Proiectul noii legi, a carui dezbatere in a doua lectura…

- Conducerea forului legislativ din Hong Kong a anuntat ca sedinta prevazuta initial sa inceapa la ora locala 11:00 (03:00 GMT) va avea loc la o data ulterioara, fara a oferi insa alte detalii.Mii de protestatari au blocat inca de la primele ore ale diminetii principalele doua bulevarde din…

- "Nu mai cred ca abordarea noastra va pune in practica rezultatul referendumului", a scris Andrea Leadsom intr-o scrisoare adresata premierului Theresa May."De aceea, cu mare regret si cu inima grea demisionez din acest guvern", a adaugat ea. Pe de alta parte, cea mai recenta initiativa…

- Negocierile intre Guvernul britanic si opozitia laburista in vederea ajungerii la o intelegere cu privire la Brexit sunt productive, insa premierul Theresa May este necesar sa revina asupra ”liniilor rosii”, a apreciat duminica un purtator de cuvant al Partidului Laburist, relateaza Reuters, relateaza…

- O petiție care ii cere premierului Theresa May sa anuleze Brexitul prin revocarea Articolului 50 a adunat peste 700.000 de semnaturi și a facut ca site-ul Parlamentului britanic sa cada din cauza numarului mare de accesari. Petiția inițiata in urma cu o saptamana nu a atras prea multe semnaturi, pana…

- ''Guvernul a sustinut constant ca iesirea din UE este vointa poporului. Noi trebuie sa punem capat acestei afirmatii prin a demonstra puterea sprijinului public acum pentru ramanerea in Uniunea Europeana'', se arata in textul petitiei.Atragand mii semnaturi in fiecare minut, petitia a fost…