Herman van Rompuy, despre imigraţia legală în Europa 'Protejarea granitelor externe ale Uniunii Europene este si ea o chestiune de suveranitate. Trebuie sa decidem noi cine patrunde pe teritoriul european si cine nu. Cu cat granitele vor fi mai sigure, cu atat avem nevoie de mai putina solidaritate in distributia solicitantilor de azil la nivelul intregii Uniuni. Italia si Grecia sunt tari-gazda pentru multi imigranti. In protejarea frontierelor externe s-au facut progrese semnificative in privinta masurilor de control la granite fata de 2016, dar trebuie sa fim constienti ca vom avea nevoie de imigratie legala la niveluri superioare, in intreaga… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prognozam intrarea intr-o recesiune economica in anul 2020, cauzata de probleme economice artificiale provocate de deciziile politice care au impus programul de taxe vamale al SUA si Brexitul, a declarat joi fostul presedinte al Consiliului European, Herman van Rompuy, in prezent presedinte al Centrului…

- Investigatia OLAF a fost declansata in 2015 sub suspiciunea de frauda si nereguli comise de partidul paneuropean de dreapta MELD (Movement for a Europe of Liberties and Democracy sau Miscarea pentru o Europa a Libertatilor si Democratiei) si fundatia asociata FELD, care au primit granturi UE intre…

- In perioada 2014-2018, Romania a fost țara care a raportat cele mai multe fraude din Uniunea Europeana privind fondurile europene din agricultura și dezvoltare rurala și s-a clasat pe locul doi la valoarea fraudata, dupa Polonia, se arata in raportul OLAF privind lupta impotriva corupției pentru anul…

- În 2017, procentul din PIB cheltuit pentru Educație a fost de 2,8, cu 1,8 puncte mai puțin decât media Uniunii Europene. Cel mai mare procent al cheltuielilor guvernamentale pentru Educație a fost în Suedia și Danemarca, 6,8, respectiv 6,5. România face parte dintr-un…

- In 2017, procentul din PIB cheltuit pentru Educatie in Romania a fost de 2,8, cu 1,8 puncte mai putin decat media Uniunii Europene, scrie Edupedu.ro citand Eurostat. Romania face parte dintr-un grup de 6 state cu cheltuieli de sub 4- din PIB, format din Grecia, Italia, Slovacia, Bulgaria si Irlanda.…

- In agricultura, silvicultura si pescuit, in randul statelor din estul si sudul Uniunii Europene, 27 de regiuni diferite au raportat in 2016 un procent de angajati de cel putin trei ori mai ridicat decat media UE de 4,5%, inclusiv cinci din sase regiuni din Bulgaria, opt din 13 regiuni din Grecia, sase…

- Nationala de volei feminin a României a ratat, duminica, sa se califice în sferturile de finala ale Campionatului European, dupa ce a fost învinsa de campioana mondiala en-titre, Serbia, cu scorul de 3-0, în optimile competitiei, scrie News.ro. Scorul pe seturi a fost…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…