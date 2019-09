Presedintele iranian Hassan Rouhani a acuzat marti Statele Unite ca sunt principalul sustinator al terorismului in Orientul Mijlociu extins, intr-o declaratie pentru o televiziune americana in timpul vizitei la New York pentru Adunarea Generala a ONU, relateaza DPA. "Din pacate, America este sustinatorul terorismului in regiunea noastra. Si, oriunde s-a dus America, terorismul s-a extins in urma sa", a afirmat Rouhani pentru Fox News prin intermediul unui traducator. Rouhani a acuzat in mod specific SUA ca desfasoara atacuri aeriene in Siria fara permisiunea regimului de la Damasc. Iranul este…