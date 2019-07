Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Eminescu i-a recitat versuri Veronicai Micle in padurea de la Scoreni. Scena desprinsa parca dintr-un act de teatru a fost parte a festivalului internațional de poezie și muzica ”Eminesciana”.

- Papa Francisc a fost intampinat, sambata, la Palatul Culturii din Iași de patru copii orfani din Republica Moldova, imbracați in costume tradiționale.Papa Francisc a ajuns la Palatul Culturii din Iași, unde a fost intampinat de patru copii orfani, din Republica Moldova. Cei patru copii…

- București, 31.05.2019: Premium Porc Group, al doilea cel mai mare crescator de porcine din Romania, a organizat, și anul acesta, activitați dedicate celor mici in comunitațile din care face parte, prilej cu care peste 1.200 de copii au primit cadouri din partea companiei. „Creștem in Romania” inseamna,…

- S-au casatorit in uniforma de serviciu. Doi angajati ai politiei de frontiera si-au unit destinele, imbracați in costumele de parada ale structurilor in care muncesc. Valeria și Arteom sunt de mult timp impreuna și traiesc o frumoasa poveste de iubire.

- Romania constituie un exemplu fericit in Uniunea Europeana, prin tripla semnificație pe care o are ziua de 9 Mai, intr-o perioada in care tensiunile politice escaladeaza intre state, iar liniștea și stabilitatea sunt amenințate. Istoria a dovedit ca doar popoarele care cred in victorie pot invinge,…

- In cadrul acestei manifestari vor fi premiate cel mai frumos, vechi si autentic costum popular, cea mai buna pereche de dansatori pe ritmurile muzicii populare, gospodina cu cele mai gustoase placinte, gospodarul cu cel mai bun stresinel (vin) precum si cea mai frumoasa sau inedita declaratie de…

- „La 30 aprilie 1830 se hotara „formaluirea in Valahia a șase batalioane pedestrime și 6 escadroane calarime a strijiilor pamantești”. Prin acest act lua fiița Infanteria Romana. 30 aprilie – Ziua Infanteriei Romane, Ziua Logisticii Militare, Ziua CIMIC La Mulți Ani tuturor militarilor și personalului…

- Sute de copii de la scolile si gradinitele din municipiul Bistrita au vizitat, miercuri dimineata, Brigada 81 Mecanizata "General Grigore Balan", cu ocazia "Zilei portilor deschise" menite sa sarbatoreasca, in avans, Ziua Fortelor Terestre. Profitand de "Saptamana altfel", cadrele didactice au raspuns…