Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a trimis, in noaptea de vineri spre sambata, doua mesaje Ro-Alert turistilor si localnicilor din Baile Tusnad, dupa ce s-a semnalat prezenta unor ursi in statiune. Potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu,…

- Ai primit doua zile la rand mesaj de la RO-ALERT?Vezi ce anunța cu adevarat acest SMS!… Ai primit un mesaj prin SMS de la serviciul Ro-Alert. Bineințeles, mesajul i-a luat prin surprindere, iar mulți dintre ei s-au panicat. Mesajul a debutat cu o avertizare care a creat, inițial, tensiune in randurile…

- Jandarmii din Harghita au intervenit, vineri dimineața, pentru indepartarea unui urs a carui prezenta a fost semnalata in localitatea Pauleni-Ciuc, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) a trimis localnicilor un mesaj de avertizare prin Ro-Alert.

- Trei copii si doi adulti au fost raniti, vineri seara, dupa ce caruta in care se aflau si care nu era semnalizata a fost lovita din spate de un autoturism, pe DN 14, in judetul Sibiu. Traficul este blocat complet intre localitatile Hoghilag si Valchid. Politia Judeteana Sibiu a anuntat ca…

- Noua autoturisme au ars la Adjud, in aceasta dupa-amiaza, in urma unui incendiu izbucnit la un service auto de la marginea orasului Adjud, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Pompierii militari au intervenit cu cinci echipaje, trei autospeciale de stingere cu apa si spuma,…

- De astazi și pana duminica, in municipiul Miercurea-Ciuc, vor avea loc manifestari religioase si comemorative, prilejuite de sarbatorirea Rusaliilor Catolice, ce se vor desfasura la Catedrala Franciscana Sumuleu-Ciuc si pe Dealul Sumuleul Mic. Ca in fiecare an, zeci de mii de credinciosi romani si…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-amiaza, la un depozit de dezmembrari auto din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita. Din primele informații, arderea se manifesta generalizat pe suprafața a 5-6 hale, iar doi muncitori au suferit arsuri minore la nivelul membrelor, fiind preluați de echipajele SMURD…

- USR Maramureș reclama, pe Facebook,ca oamenii au fost anunțați prin Ro-Alert cu zeci de minute întârziere despre caderile de grindina și cere luarea unor masuri urgente din partea Ministerului Afacerilor Interne.”Sistemul RO-Alert și-a dovedit înca o data ineficiența marți,…