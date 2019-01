Circulatia pe DN 13 B, intre Praid, varful Bucin si Borzont, in apropiere de Gheorgheni, se inchide pe timpul noptii de luni spre marti, din cauza arborilor care se prabusesc pe sosea sub actiunea vantului si pun in pericol viata participantilor la trafic. "Astazi 14 ianuarie, ora 20.30, se va inchide DN 13B, km 3 - 33, Praid - varful Bucin ( cota 1350 m) - Borzont, in apropriere de Gheorgheni, din cauza brazilor incarcati cu zapada ce se rup sub actiunea vantului. Pentru a evita pierderi de vieti omenesti si pagube materiale s-a luat decizia (inchiderii drumului, n.r.), de comun acord cu Politia,…