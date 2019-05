Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a informat, miercuri, ca incidentul a fost semnalat imediat la numarul unic de urgenta 112, iar elementele de munitie ramase neexplodate au fost ridicate de pirotehnisti, pentru a fi distruse. 'La fata locului s-a deplasat…

- Patru persoane din localitatea Suseni - doua femei, un barbat si un bebelus de patru luni - au fost evacuate din locuinta de pompieri, in noaptea de luni spre marti, din cauza inundatiilor care au afectat imobilul, apa intrand in alte zeci de pivnite din sat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- O bomba de aruncator, de calibrul 82 milimetri, care se afla in perfecta stare de functionare, a fost descoperita, luni, in a doua zi de Paste, in padurea Hudum de la marginea municipiului Botosani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei…

- Un proiectil neexplodat din al Doilea Razboi Mondial a fost gasit vineri pe un drum de acces spre fostul depozit de munitie din comuna Brebeni de catre un barbat care efectua lucrari de igienizare, informeaza Agerprs.ro.Citește și: Un pompier a fost dus cu elicopterul SMURD la Timișara, dupa…

- Doua echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita au intervenit miercuri dimineata, in gara Siculeni, dupa ce s-au anuntat scurgeri de ingrasamant lichid de tip URAN dintr-un vagon. Potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Alina Ciobotariu, la fata locului s-au deplasat…

- Un numar de sase localitati sunt afectate, duminica dimineata, de intreruperea curentului electric, din cauza vantului care a avariat linii de medie tensiune si posturi de transformare, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu. Potrivit…

- O bomba de aruncator a fost descoperita de mai multi copii, in timp ce se jucau, care si-au anuntat imediat parintii. Pirotehnistii au ridicat proiectilul in vederea transportului si distrugerii controlate intr-un poligon special si au efectuat asanarea zonei, a anunțat Inspectoratul pentru Situații…