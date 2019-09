Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au suferit intarzieri luni dimineata pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, din cauza unei greve a personalului de la sol ce apartine companiei KLM, subsidiara olandeza a grupului Air France-KLM, informeaza Reuters. Greva de doua ore, care a inceput la ora…

- Un tribunal superior irlandez a emis miercuri un ordin care permite companiei aeriene low-cost Ryanair sa ii impiedice pe pilotii irlandezi ai companiei sa intre in greva la finele acestei saptamani. Ryanair s-a adresat tribunalului pentru a obţine un ordin care să vizeze Forsa, organismul…

- In 2019 se implinesc trei ani de la cea mai mare tranzacție de pe piața serviciilor de medicina dentara din Romania, prin care grupul MedLife a obținut un pachet majoritar din acțiunile companiei DENT ESTET, restul fiind in continuare deținute de fondator, dr. Oana Taban. Mai mult decat atat, DENT ESTET…

- Mai ales cei foarte tineri decid sa lase in urma ținutul natal, pentru studii sau in cautarea unui loc de munca, in speranța unui nivel de trai mai ridicat. Acest fenomen a condus la aglomerarea multor orașe, precum și la o creștere a costului vieții in aceste zone. Printre cele mai importante centre…

- Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o tendinta ingrijoratoare la nivel global si au mai fost cazuri similare in tari ca SUA sau Germania, potrivit reprezentantilor Kaspersky. Atac cibernetic la Spitalul "Victor Babes" din Capitala. Ce se intampla cu pacientii si ce spune…

- Intr-o invitatie transmisa marti presei, RCS&RDS anunta ca noile viteze de internet 5G vor putea fi testate in data de 27 iunie in Centrul Vechi din Bucuresti, coordonatori de test fiind oficiali ai companiei si ai partenerilor de la Ericsson. RCS&RDS a semnat un acord cu Ericsson pentru 5G, dar reteaua…

- Continental a inceput lucrarile pentru extinderea cladirii de birouri din Iasi. Imobilul a fost proiectat pentru o capacitate de pana la 1.700 de locuri, precum și o zona de testare și validare completa a produselor dezvoltate in cadrul companiei. Investiția planuita in noua cladire va fi de 27 de milioane…

- "Primul lucru pe care doresc sa il subliniez este ca la consultarile de la Cotroceni, presedintele nu a facut nici cea mai mica mentiune in legatura cu acest subiect. Acest anunt nu face decat sa deturneze sensul referendumului. Referendumul a fost clar, referitor la temele legate de justitie si…