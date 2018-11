Haos mondial sau relansare a Europei. Macron, cerere către Germania Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o 'noua etapa' in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa 'alunece in haos' si pentru a garanta pacea, relateaza AFP. 'Europa si, in cadrul ei, cuplul franco-german, au obligatia de a nu lasa lumea sa alunece in haos si de a o insoti pe drumul catre pace' si, pentru aceasta, 'Europa trebuie sa fie mai puternica, mai suverana', a declarat seful statului francez intr-un discurs pronuntat in Bundestag (camera inferioara a Parlamentului german). Nationalism fara memorie … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

