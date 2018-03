„Hanul boschetarilor” din cartierul lugojean Micro IV, igienizat la inițiativa unui consilier local Doi consilieri lugojeni și cațiva angajați ai societații „Salprest” au facut curațenie, sambata, in fosta centrala termica din cartierul Micro IV, dezafectata in urma cu 18 ani și care a devenit un focar de infecție. Acțiunea de igienizare a fost inițiata de consilierul PMP Fedor Mașnița, acestui demers alaturandu-i-se și consilierul USR Liviu Brindușoni, dar și șase angajați de la „Salprest”, care au reușit in doar cateva ore sa curețe locul și sa adune cateva remorci de gunoi din interorul cladirii transformate intr-un adapost pentru oamenii strazii și un focar… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

