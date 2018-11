Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanta s-a calificat duminica, pe teren propriu, in grupele Cupei EHF, dupa ce a invins formatia suedeza HK Malmo, cu scorul de 34-28 (17-12), si in mansa retur din turul al treilea al competitiei. In mansa tur, HC Dobrogea Constanta s-a impus, in deplasare,…

- HC Dobrogea incepe sa calce pe urmele fostei campioane, HCM. A trecut de suedezii de la Malmo, scor 34-28 (23-22 in tur) și a obținut prima calificare in grupele Cupei EHF, la doar trei ani de la inființare. Calificare fara emoții pentru HC Dobrogea Sud Constanța in grupele Cupei EHF. Echipa lui Zvonko…

- HC Dobrogea Sud a invins, sambata, la Sala Sporturilor, scor 28-21 (15-15), echipa ceha Talent Robstav MAT Plzen, in prima manșa din turul al doilea al Cupei EHF. Dupa o prima repriza echilibrata, antrenorul Zvonko Sundovski a mutat inspirat cu Nikola Mitrevski in poarta și Sabin Ignat in centrul apararii,…

- Handbal ETAPA… Formatia antrenata de Leonard Bibirig, CSM Vaslui, se dueleaza azi, de la ora 17.00, la Suceava, cu echipa a doua a Clubului Sportiv Universitatea Suceava , intr-un joc contand pentru etapa a treia a Diviziei A la handbal masculin. O noua etapa a Diviziei A de handbal masculin a inceput…

- Dupa inceputul „șchiopatat" din Liga Naționala, HC Dobrogea Sud Constanța joaca sambata și duminica, de fiecare data de la ora 19.00, in turul al doilea la Cupei EHF. Constanțenii intalnesc intr-o dubla formația ceha Talent Robstav M.A.T. Plzen, care a acceptat sa dispute ambele partide in deplasare.…

- Sala Sporturilor din Constanta va gazdui in acest weekend, sambata si duminica, in fiecare zi de la ora 19.00, dubla din turul doi al Cupei EHF la handbal masculin intre HC Dobrogea Sud si Talent Robstav MAT Plzen, din Cehia. Biletele costa 20 de lei pentru o zi sau 30 de lei pentru ambele meciuri.Confruntarile…

- HC Dobrogea Sud Constanta a invins Steaua cu 30-25 (16-14) in derby-ul etapei a 5-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Gazdele au obtinut o victorie importanta intr-un meci dificil, in timp ce oaspetii au suferit primul esec in campionat.Cele doua reprezentante ale Romaniei care vor juca…

- Liga Nationala de handbal masculin debuteaza furtunos, miercuri, cu un mare derby, HC Dobrogea Sud Constanta – Dinamo Bucuresti (ora 17:30, TVR1), doua dintre marile favorite la titlu. Tot in prima etapa se va desfasura inca un meci tare, Dunarea Calarasi – Steaua Bucuresti,...