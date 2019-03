Halep a ratat finala turneului de la Miami

Stiri pe aceeasi tema

- Meciul Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 2, a fost invinsa, vineri, cu scorul de 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova (Cehia), locul 7 WTA si cap de serie numarul 5, in semifinalele Miami Open. Partida a fost intrerupta de ploaie de doua ori, o data la scorul de 3-3, aproxiamtiv o ora,…

- Simona Halep, nr. 3 WTA, trebuie sa o invinga pe cehoaica Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge in finala Miami Open 2019 și pentru a redobandi astfel titlul de lider WTA. Duelul intre cele doua sportive din semifinalele competiției are loc in noaptea de joi spre vineri și este transmis…

- Simona Halep (3 WTA) se lupta pentru un loc in semifinale la Miami Open cu chinezoaica Qiang Wang (18 WTA). In primul set, Halep s-a impus cu 6-4, dupa ce a condus cu 4-1, dupa 44 de minute. Halep a caștigat 3 mingi de break din cele 3 șanse avute.Daca va trece de asiatica, Halep va juca in…

- Simona se pregateste deja pentru infruntarea din sferturile competitiei Miami Open 2019, unde o va intalni pe chinezoaica Qiang Wang. Dupa ce a castigat categoric in fata americancei Venus Williams, luni noapte, ora Romaniei, romanca a transmis via Twitter un mesaj din care reiesea clar ca e incantata…

- Simona a dat semnalul ca a cumpanit suficient, in scurtul rastimp in care au lucrat impreuna, si ca decizia ei e sa nu mai lucreze pe mai departe alaturi de Thierry Van Cleemput. Ajunsa deja, duminica, la Dubai, la doar o zi dupa ce a jucat finala turneului din Qatar, Halep si-a vestit fanii, intr-un…

- In primul meci jucat la aceasta editie a turneului si in noul echipament pus la dispozitie de sponsor, romanca aflata pe prima treapta a clasamentului mondial a trecut – nu tocmai usor – de o sportiva clasata pe locul 71 WTA, asigurandu-si prezenta in turul secund al primului Grand Slam al anului: Australian…

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu (18 ani) a fost invinsa in trei seturi, 2-6, 7-5, 6-1, de germanca Julia Goerges, campioana en titre si favorita numarul 2, duminica, in finala turneului feminin de tenis de la Auckland (Noua...

