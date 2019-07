Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a vorbit miercuri seara, la Antena 3, despre viitorul fiului sau, Ianis Hagi, ofertat de cele mai mari cluburi ale Europei dupa parcursul din Campionatul European de fotbal, a dezvaluit care este secretul echipei de tineret a Romaniei și a zis ca jucatorii romani au un atu-cheie:Am…

- Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, ca Ianis Hagi are numeorse oferte, cu bani mai multi, dar si cu bani mai putini, insa fiul sau va merge la clubul care are un proiect pentru...

- Antrenorul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, a declarat, luni, ca Ianis Hagi are numeroase oferte, cu bani mai multi, dar si cu bani mai putini, insa fiul sau va merge la clubul care are un proiect pentru el, potrivit news.ro."Dupa 25, dupa meciul de cupa, vom incerca sa luam decizii, veniri, plecari,…

- Astra Giurgiu a pierdut partida cu FC Viitorul din deplasare, scor 0-3 (Eric '44, Calcan '66, Draguș 74). Gica Hagi (54 de ani) despre... ...meciul de azi, cu Astra: „Imi este din ce in ce mai greu sa fac formația. Mi-e greu sa aleg cine ramane in lot, cine acasa. Jucam bine, alergam mult, facem un…

- Gheorghe Hagi a explicat ca se gandește deja la sezonul viitor și da ca iminenta plecarea fiului sau, Ianis Hagi, de la Viitorul. Hagi susține ca il pregatește pe brazilianul Eric pentru a juca din sezonul viitor pe postul lui Ianis.Citește și: Sondaj CURS - Cum stau partidele cu o luna inaintea…

- Antrenorul-patron de la Viitorul a fost iritat de intrebarea: "Va deranjeaza cand se spune despre Ianis ca n-ar fi primit atat de multa atentie daca n-ar fi fost fiul dumneavoastra?", scrie prosport.ro. Hagi nu s-a mai putut abtine si i-a recomandat ziaristului sa se uite pe cifrele decarului si…

- Gica Hagi a confirmat ca Ianis Hagi (20 de ani) are mai multe oferte din campionatele importante ale Europei. „Regele" crede ca fiul sau va pleca de la Viitorul in vara. „E adevarat ca Ianis Hagi are oferte din Spania, din Italia, din Germania, din Belgia. E curtat, e foarte curtat. Va fi foarte greu…

- Stefano Pioli (53 de ani) a demisionat, marți, din funcția de antrenor al clubului italian Fiorentina. Decizia acestuia vine dupa opt meciuri consecutive ale echipei sale în care nu a înregistrat nicio victorie, potrivit Mediafax.Antrenorul italian și-a explicat decizia de a demisiona…