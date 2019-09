György Konrád, personalitate mondială, a murit. A fust un opozant dur al lui Viktor Orban Nascut pe 2 aprilie 1933, intr-o familie de evrei din Debrecen, estul Ungariei, acesta a crescut in Berettyoujfalu, in apropiere de granita cu Romania. In iunie 1944, a scapat de nazisti sarind intr-un tren care mergea la Budapesta, cu o zi inainte de deportarea evreilor din comunitatea sa in lagarul de la Auschwitz. Aproape toti prietenii sai de atunci au murit acolo. "Am devenit adult la 11 ani", sublinia acesta in autobiografia "Plecare si intoarcere" (2001). In 1956, Konrad ia parte la insurectia de la Budapesta impotriva regimului comunist, mișcarea fiind inabușita de forțele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

