Gwyneth Paltrow a fost semnalata ca o figura cheie in aparitia primelor informatii in ziarul New York Times, care a denuntat in premiera o serie de acuzatii de hartuire sexuala impotriva producatorului hollywoodian Harvey Weinstein.



Este ceea ce dezvaluie cartea "She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement" a ziaristelor Jodi Kantor si Megan Twohey, autoare ale reportajului publicat pe 5 octombrie 2017 si care a condus la prabusirea lui Weinstein si lansarea miscarii #MeToo.



Potrivit celor doua ziariste ale ziarului New York Times, Paltrow…