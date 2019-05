Guvernul schimba legislatia astfel incat autoritatile sa poata prelua activele din Pilonul II dupa plecarea administratorilor privati

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat joi o Ordonanta de urgenta prin care sa desemneze un administrator special al pensiilor Pilon II, in cazul in care administratorii de fonduri de pensii private pleaca din Romania. Senatorul liberal Florin Citu a acuzat Guvernul ca a premeditat astfel nationalizarea pensiilor private.…

- "Romania nu se imprumuta mai mult de pe pietele externe. Romania a avut o problema de presiune a dobanzilor pe piata interna, pe care eu, ca economist, nu am inteles-o decat intr-un spirit de... nu as vrea sa spun cuvantul dur ‘santaj’ intre banci si Guvern, dar au fost discutii care incep de la…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, azi, la începutul ședinței de Guvern, ca Executivul va adopta proiectul pentru modificarea OUG 114/2018 fiscala, OUG 50/2010 și OUG 52/2016. „În consens cu parțile implicate și pe baza principiilor agreate cu BNR și cu Asociația Româna…

- Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe piata din Romania sunt negociabile in masura in care administratorii acestora vor ajunge la o intelegere cu Guvernul privind sprijinirea investitiilor sale prioritare, precum cele din…

- Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe piata din Romania sunt negociabile in masura in care administratorii acestora vor fi dispuși sa investeasca in domenii prioritare, a declarat pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Eugen…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca Guvernul nu doreste "sub nicio forma" sa renunte la Pilonul II de pensii, dar a precizat ca masurile care s-au luat vizeaza sporirea garantiilor pentru contributorii la acest pilon si a subliniat ca Executivul doreste "o…

- Romania se confrunta cu puternice dezechilibre economice, recentele initiative legislative riscand sa ameninte functionarea normala a sectorului financiar, arata Comisia Europeana in raportul sau de tara. printre ini'iative, CE aminteste de OUG 114 privind Pilonul II, suprataxarea bancilor, a companilor…