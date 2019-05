Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat joi ca, la inceputul saptamanii viitoare, cele 700 de milioane de lei care au fost transferate catre Fondul de mediu pentru restituirea taxei auto trebuie sa se regaseasca in conturile romanilor. "Astazi, in Guvern, am avut o propunere de act…

