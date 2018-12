Stiri pe aceeasi tema

- Situatie mai putin obisnuita In Arad. Reprezentantii autoritatilor locale au fost pusi de un inalt ierarh sa jure ca vor reabilita doua cladiri emblematice din oras. Este vorba de casa in care s-a nascut Vasile Goldiș și casa lui Ștefan Cicio Pop.

- „Am primit o adresa transmisa de ministrul Fifor autoritatilor locale pe tema Cetatii. Din pacate, deja se fac pasi inapoi fata de intentiile anuntate anterior de domnul ministrul Fifor. Cel mai important este ca ministrul cere in continuare autoritatilor locale sa puna la dispozitie 250 de apartamente…

- Guvernatorul Denny Tamaki a subliniat ca decizia guvernului de a relua lucrarile este "extrem de regretabila" si contrara vointei locuitorilor din Okinawa. "Voi cere cu tenacitate un proces democratic care sa duca la o solutie prin dialog", a mentionat acesta, potrivit Agerpres. Alegerea…

- "Am finalizat legea profesiilor medicale dupa o dezbatere indelungata. Si negocierea contractului colectiv de munca poate fi terminata, asa cum ne-am angajat cu noua echipa din minister pe care am desemnat-o. Pot sa va spun ca niciun drept castigat pana in prezent nu va fi eliminat din noul contract…

- Incepand din 24 octombrie, 188 de unitați medicale aflate in subordinea autoritaților locale vor primi echipamentele pentru implementarea acestui program, anunța Ministerul Sanatații. Programul de screening auditiv a fost extins și in spitalele din subordinea autoritaților locale, anunța Ministerul…

- Reprezentanții Primariei Alba Iulia, care au implementat proiectul pilot Alba Iulia Smart City 2018, prezinta primarilor din Romania și celor interesați ceea ce a mers și ce nu a mers in cadrul proiectului, dupa aproape doi ani de la inceperea lui. ”Ediția a 6-a a dezbaterilor naționale Smart City o…

- Un fost deputat al opozitiei japoneze cunoscut ca adversar al construirii unei noi baze americane in Japonia a fost ales duminica in functia de guvernator in Okinawa, informeaza luni Kyodo, Reuters si AFP, potrivit Agerpres. Alegerea lui Denny Tamaki, in varsta de 58 de ani si fiul unui puscas…

