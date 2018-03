Stiri pe aceeasi tema

- "Un pas important este si pentru spitalul metropolitan din Bucuresti. Astazi (miercuri -n.r.) vom adopta printr-un act normativ acordarea terenului pentru ca acest spital metropolitan despre care s-a discutat atat in ultima perioada si pe care sunt convinsa ca locuitorii municipiului Bucuresti, dar…

- Guvernul va adopta, miercuri, un act normativ pentru acordarea terenului pe care se va construi Spitalul Metropolitan din Bucuresti, a anuntat premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței Executivului. “Un pas important este si pentru Spitalul Metropolitan din Bucuresti. Astazi vom adopta printr-un…

- Bucurestiul este din ce in ce mai sufocat de masini, transportul public este un cosmar, in timp ce strazile sunt din ce in ce mai pline de gropi. Aceasta este realitatea pe care o traiesc zi de zi bucurestenii. Iar la aceasta realitate, primarul Gabriela Firea vine cu idei cel putin discutabile…

- Primarul general al Bucurestiului, Gabriela Firea, a anuntat luni ca un regulament privind publicitatea in Capitala va fi supus dezbaterii intr-una dintre urmatoarele sedinte ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, acesta prevazand panouri standard in functie de zona. 'Si Bucurestiul…

- Un teren aflat in administrarea Societatii Romane de Televiziune, situat in Soseaua Pipera, va fi trecut in domeniul public al Primariei Bucuresti pentru constructia Spitalului Metropolitan, potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). In…

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Primarul General, Gabriela Firea: "A fost redactata Ordonanta de Urgenta prin care Primaria Capitalei primeste de la Guvern ultima suprafata de teren necesara construirii Spitalului Metropolitan" Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat ca textul Ordonantei de Urgenta, prin care Guvernul va trece…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, ca Guvernul va adopta o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan. Declarația a fost facuta in cadrul seminarului intitulat…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- "Dau o veste buna locuitorilor din Bucuresti si Ilfov. Aseara, tarziu, si-a incheiat activitatea grupul de lucru de la Guvern si s-a stabilit textul ordonantei prin care va fi transferata ultima bucata de teren (n.r. pentru construirea spitalului metropolitan) la PMB. Va fi pana la urma transferata…

- Gabriela Firea se afla la Chisinau, intr-o vizita oficiala. "In ceea ce priveste promisiunea pe care am facut-o referitoare la elevii si studentii din Chisinau, va informez ca vom oferi un numar de 500 de tabere in sezonul estival pentru elevii din Chisinau si un numar similar pentru studenti", a…

- Primaria Capitalei, condusa de Gabriela Firea, a convocat, joi, in regim de urgenta, Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru alegerea noului sef al Regiei Autonome de Distributie si Energie (RADET). Consilierul PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, insa, ca Primaria nu este la prima incercare de…

- Probele pentru evaluarea competentelor in cadrul bacalaureatului care urmau sa fie sustinute luni vor avea loc cel mai probabil miercuri, cu acordul Ministerului Educatiei, in urma deciziei anuntate de suspendare a cursurilor luni si marti, a declarat duminica inspectorul scolar general, Florin Lixandru.…

- Primaria Capitalei va introduce 58 de intersectii semaforizate din Bucuresti in sistemul de management al traficului, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB).Citește și: S-a aprobat bugetul Capitalei: sume generoase pentru…

- Regia Autonoma de Transport Bucuresti (RATB) va fi transformata in societate pe actiuni cu denumirea Societatea de Transport Bucuresti SA, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Actionarii vor fi Primaria Capitalei, prin Consiliul General,…

- Municipalitatea va prelua autobaza RATB Pipera pentru construirea Spitalului Metropolitan, a decis joi Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Proiectul a fost respins la sedinta precedenta, dupa ce USR s-a abtinut de la votul proiectului, in timp ce grupul PNL s-a impotrivit din cauza…

- Consilierii generali ai Municipiului București au votat, in ședința de astazi, aprobarea proiectului privind construirea spitalului metropolitan. Proiectul a fost aprobat cu 48 de voturi, din 52 de consilieri cați au fost prezenți in sala. Spitalul metropolitan va fi situat in nordul Capitalei, in…

- Astfel, consilierii municipali au adoptat proiectul, respins in sedinta anterioara, in baza caruia autobaza RATB, situata in soseaua Pipera nr. 55, urmeaza sa fie relocata in termen de 12 luni la "alte amplasamente care vor fi indicate ulterior". In debutul sedintei, primarul general, Gabriela…

- Primarul Capitalei a anuntat, la sedinta de joi, ca pe ordinea de zi este, din nou, proiectul de hotarare privind constructia Spitalului Metropolitan, mentionand ca sunt 50.000 de semnaturi pentru sustinerea acestuia, dar si ca s-a ajuns la un consens cu reprezentantii PNL in consiliul general.…

- Consiliul General al Muncipiului Bucuresti (CGMB) va vota din nou, la urmatoarea sedinta, proiectul privind preluarea autobazei RATB Pipera de catre Primaria Capitalei, pentru construirea Spitalului Metropolitan. La ultima sedinta, consilierii PNL si USR au votat impotriva proiectului.

- Proiectul se afla la primul punct pe ordinea de zi a sedintei de joia viitoare. Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) a respins, in sedinta din 17 ianuarie, proiectul de hotarare privind preluarea terenului pe care se afla autobaza RATB Pipera. La inceputul lunii februarie,…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat astazi ca urmeaza sa fie construite trei spitale noi in București. Anul acesta bugetul prevazut de Sanatate este de 111 milioane de euro. “Sumele vor fi investite in toate cele 19 spitale care sunt in coordonarea Primariei Generale a Capitalei. Din aceasta…

- Primarul general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, sustine ca va face tot ce va tine de ea pentru ca in Capitala sa fie construite trei unitati medicale noi. Potrivit edilului, este vorba despre Spitalul Metropolitan, in zona de nord, și alte doua unitați spitalicești in sectoarele 3 și 6.…

- Municipalitatea solicitase Guvernului doua terenuri unite, in suprafata totala de 10 hectare, ca sa construiasca un campus pentru studentii de la Medicina si un Spital Metropolitan . Proiectul propus de primarul general Gabriela Firea nu a fost validat pentru ca nu a strans suficiente voturi, iar…

- Liviu Dragnea, suparat ca nu s-a aprobat Spitalul Metropolitan. Primaria Municipiului București (PMB) vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni,…

- Liviu Dragnea ii acuza pe membrii PNL și USR de ipocrizie in cazul Spitalului Metropolitan București. Liderul social-democrat spune ca trebuie sa existe limite ale jocului politic și ca partidele trebuie sa renunțe la partizanat atunci cand vine vorba de proiectele majore facute in beneficiul cetațenilor.…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a precizat ca respingerea de catre Consiliul General al Capitalei a hotarârii care viza obtinerea unui teren pentru Spitalul Metropolitan a dus la stagnarea unui proiect important pentru Bucuresti si ca, prin votul lor, USR si PNL au demonstrat…

- Liviu Dragnea sare in ajutorul Gabrielei Firea, primarul general al Capitalei, dupa ce proiectul de preluare a unui teren situat in soseaua Pipera nr. 55 din administrarea RATB pentru realizarea Spitalului Metropolitan a fost respins, miercuri, de CGMB.Vezi și: Liviu Dragnea și PSD, vinovații…

- La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, in unanimitate, in sedinta de astazi, proiectul de hotarare prin care cinci autobuze marca Mercedes Citaro, vor fi donate societatii de transport din Tulcea. Primarul General, Gabriela Firea: "Din…

- Proiectul de hotarare privind preluarea in administrarea directa a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2, in vederea realizarii obiectivului de investiții „Spitalul Metropolitan”, a fost respins astazi, in Consiliul General, desi Primarul General,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat miercuri ca, prin respingerea proiectului de preluare in administrarea directa a CGMB a unui teren din soseaua Pipera nr. 55 pentru construirea Spitalului Metropolitan, PNL, care a influentat si USR, a dat 'un vot de blam' bucuresteanului.…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis, miercuri, ca terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera sa nu fie preluat de Primaria Capitalei, care intentiona sa construiasca acolo Spitalul Metropolitan.

- Primaria București vrea sa construiasca Spitalul Metropolitan in nordul Capitalei, in locul unei autobaze RATB, in condițiile in care nu a primit un raspuns la solicitarea trimisa Guvernului, in urma cu mai multe luni, sa primeasca un teren al Societatii Romane de Televiziune, de pe Șoseaua Pipera,…

- Cu toate ca in proiectul de hotarare se precizeaza ca Executivul nu a oferit un raspuns in ceea ce priveste solicitarea municipalitatii pentru transmiterea in subordinea sa a terenului SRTV, la inceputul sedintei, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ca este vorba de ambele terenuri, care…

- CGMB a respins proiectul primarului general, Gabriela Firea Primarul Capitalei, Gabriela Firea Foto: Arhiva Consiliul General al Municipiului Bucuresti a respins,miercuri, proiectul prezentat, astazi, de primarul general, Gabriela Firea, privind transferarea unui teren pe care se afla, în…

- Consilierii generali isi vor exprima miercuri acordul pentru majorarea de capital a Companiei Municipalie Dezvoltare Durabila prin alocarea unei cladiri si a unui teren in valoare de aproape 2,4 milioane de lei din Sectorul 2. De asemenea, terenul pe care se afla autobaza RATB Pipera ar urma sa fie…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a dat asigurari, marti, in cadrul unei discutii cu edilul Gabriela Firea, ca Guvernul pe care il conduce va sprijini proiecte de dezvoltare in Bucuresti si spera intr-o colaborare viitoare in mai multe domenii de interes pentru Capitala, potrivit unui comunicat al…

- Primaria Capitalei a amendat firmele de salubrizare din Bucuresti pentru ca nu au distribuit material antiderapant in cursul noptii de duminica spre luni, in ciuda avertizarilor meteorologice care anuntau vreme rea. La ora transmiterii aceste stiri, aproape doua sute de utilaje actioneaza in toate cele…

- „Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului in ceea ce priveste trecerea in administrarea Muncipalitatii a terenului pe care vrem sa construim Spitalul Metropolitan, un campus studentesc si un spatiu pentru facultatea de medicina. Proiectul este gata si este pe circuitul de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.„Am primit asigurari din partea…

- Gabriela Firea sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Bucureștiul va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan. ”Am primit asigurari din partea premierului Tudose si a Guvernului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.

- Primaria Municipiului Bucuresti vrea un alt teren de construire a Spitalului Metropolitan,dupa ce Guvernul nu a dat curs solicitarii de trecere a unui spatiu din administrarea admnistrarea Societatii Romane de Televiziune in cea a municipalitatii."E ca si cum ai vorbi la pereti", spune viceprimarul.

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei. „In data de 19 decembrie…

- Propunerile facute de Primaria Municipiului Bucuresti privind functionarea serviciului de taximetrie limiteaza foarte mult optiunile utilizatorilor, iar folosirea aplicatiilor de taxi are ca efect optimizarea fluxului taxiurilor si fluidizarea traficului general, spun reprezentantii Clever Taxi,…