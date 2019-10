Guvern nou. Klaus Iohannis, consultări cu partidele - ore Klaus Iohannis a spus ca „cea mai buna soluție pentru redarea legitimitații Parlamentului este, evident, intoarcerea cat mai rapida la votul cetațenilor, adica alegeri anticipate". A precizat ca acest lucru nu poate fi realizat daca nu exista un consens al formațiunilor parlamentare actuale. Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, reprezentanții PNL sunt convocați la ora 11.00, cei ai USR incepand cu 11.30, liderii UDMR de la ora 12.00, iar cei ai PMP de la ora 12.30. Reprezentanții grupului parlamentar Pro-Europa sunt convocați la ora 13.00, cei ai ALDE de la ora… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consultarile la Palatul Cotroceni vor incepe, la ora 11,00, cu delegatia PNL, urmand ca apoi seful statului sa se consulte cu reprezentantii USR - ora 11,30, ai UDMR - ora 12,00, ai PMP - ora 12,30, cu delegatia grupului parlamentar Pro Europa - ora 13,00, cu cei de la ALDE - ora 13,30, cu reprezentantii…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a fost daramat in Parlament. Cum alegerile anticipate sunt doar un slogan de campanie imbrațișat de aproape intreaga fosta Opoziție, dupa consultarile de la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, se va ajunge la instalarea unui guvern de tranziție. Cel…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, joi seara, ca a decis ca PSD sa nu mearga, vineri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis si ca nu a consultat partidul. Pentru ce sa mergem la Cotroceni? Nu am avut Comitet Executiv National, il avem maine, la ora 18.00,…

- Administrația Prezidențiala a anunțat calendarul consultarilor de vineri, de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, dupa ce moțiunea de cenzura a Opoziției a fost adoptata in plenul Parlamentului, iar increderea in Cabinetul Dancila retrasa, transmite Mediafax.Potrivit unui…

- Klaus Iohannis sustine ca "actiunile premierului Dancila genereaza grave blocaje cu consecinte negative pentru romani". Declaratia a fost facuta dupa ce premierul a trimis la Palatul Cotroceni lista noilor ministri interimari."Insistenta cu care prim ministrul Viorica Dancila refuza sa solicite acordul…

- Dan Barna, presedintele USR, il critica pe Klaus Iohannis dupa decizia CCR care il obliga pe presedinte sa revoce ministrii propusi de Viorica Dancila pentru remaniere si sa numeasca interimarii propusi de premier. Barna considera si ca este rusinos faptul ca Viorica Dancila a ajuns sa fie obligata…

- Premierul Viorica Dancila anunțase, miercuri seara, ca Guvernul va sesiza Curtea Constituționala (CCR) pentru a reclama un conflict juridic cu șeful statului, in contextul in care președintele nu daduse un raspuns in privința miniștrilor interimari porpuși de premier. Dupa acest moment, Klaus…

- UDMR si grupul parlamentar al minoritatilor nationale vor semna, marti, Acordul Politic National pentru consolidarea parcursului european al României, inițiat de presedintele Klaus Iohannis, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Potrivit agendei președintelui Klaus Iohannis,…