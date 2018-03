Stiri pe aceeasi tema

- Prin decizia prim-ministrului Viorica Dancila, a fost infiintat Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania-SUA, sub coordonarea viceprim-ministrului Ana Birchall. Citește și: Mutare SURPRIZA…

- Prin decizia prim ministrului Viorica Dancila, a fost infiintat Comitetul interministerial pentru implementarea obiectivelor rezultate din Parteneriatul Strategic cu SUA si a altor proiecte bilaterale Romania SUA, sub coordonarea viceprim ministrului Ana Birchall, informeaza Guvernul Romaniei. Comitetul…

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Firea, la Congresul PSD: ”Fac apel la calm. Nu dam o impresie buna cand ne certam”. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat inainte de inceperea Congresului Partidului Social Democrat ca nu trebuie sa existe certuri intre membrii partidului și i-a rugat pe aceștia sa se calmeze. ”Le…

- Reprezentantii USR si Romania 100 cer, printr-o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila, informații despre finalizarea dosarului Rosia Montana pentru inscrierea pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

- ULTIMA ORA…Conform ultimilor informații venite de la Guvern, Tudorel Buzatu, fiul președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost numit in funcția de secretar de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice, Ana Birchall, printr-o…

- George Ivascu a participat, marti, la primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu acest prilej, ministrul Culturii a prezentat o analiza a stadiului actual al proiectelor si o evaluare…

- Ana Gomes afirma ca nu a auzit-o pe Viorica Dancila "sa spuna ceva, sa vorbeasca despre ceva" in perioada in care aceasta a fost europarlamentar. "In primul rand, dati-mi voie sa va spun ca ma bucur ca prim-ministrul Dancila are ceva de zis - in sfarsit zice ceva! In anii in care a fost aici, in…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanța de Urgența ce prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal prețios care vor fi comercializate in Romania, transmite Ministerul Economiei. Dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ, toate obiectele din metal prețios vor avea aplicata…

- Functia de presedinte al CNDIU va fi exercitata in etapa urmatoare de catre secretarul de stat Dan Neculaescu, informeaza un comunicat al MAE transmis Agerpres. Printre activitatile avute in vedere la nivelul CNDIU in cursul acestui an se afla analizarea transpunerii in legislatia interna a unor…

- Guvernul va introduce joi in dezbatere publica o varianta a declaratiei unice, astfel incat contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, dobanzi, chirii si alte surse sa depuna un singur formular, in loc de sapte, a anuntat premierul Viorica Dancila, potrivit Romania TV. Am promis…

- Ministerul Finanțelor Publice va lansa, joi, in dezbatere publica, modificarile pregatite in Codul fiscal, privind Declaratia 600, a anuntat premierul Viorica Dancila. „Guvernul va introduce astazi in dezbatere publica varianta declarației, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse…

- Prim-ministrul Viorica Dancila anunta pregatirea unui pachet de masuri care sa raspunda dificultatilor pe care le intampina persoanele cu deficiente de vedere si de auz. Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- FSLI picheteaza Ministerul Muncii, pe 21 și 22 februarie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, 21 februarie, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, 22 februarie, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata…

- Andreea Pastarnac, consilier de stat in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, a fost desemnata coordonator national al Comitetului interministerial pentru coordonarea relatiilor Romaniei cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), potrivit unei decizii a premierului.

- Jurnalistii de la The Economist scriu despre faptul ca eficienta neasteptata a DNA in lupta impotriva coruptiei din Romania este pusa in pericol de mai multi politicieni cercetati pentru coruptie. Acestia incearca sa schimbe modul in care functioneaza Justitia din Romania doar pentru a scapa de inchisoare.…

- Guvernul obliga firmele care au peste 50 de angajați sa inființeze o funcție de expert in egalitate de șanse. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Executivul discuta proiectul de lege privind combaterea violenței in familie și urmeaza sa stabileasca prevederile…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Vicepremierul Ana Birchall a avut marti o intrevedere cu Tudor Ulianovschi, ministrul moldovean al Afacerilor Externe si Integrarii Europene, context in care a reiterat importanta pe care Romania o acorda Parteneriatului strategic cu Republica Moldova si a subliniat ca dezvoltarea cooperarii bilaterale…

- Dupa ce mama lui, Sorina Pintea, a fost nominalizata ministru al Sanatatii in Guvernul condus de Viorica Dancila, informatiile despre Ionut Pintea au inceput sa curga la televiziunile si site-urile de stiri de la noi. Un apropiat al lui Ionut Pintea a dezvaluit pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania…

- Dupa scandalul mediatic care s-a produs dupa Anul Nou, Stella Ronner Grubacic, amabasadoarea Olandei in Romania, capteaza din nou atenția publicului. Ultimul mesaj transmis de Ministerul Afacerilor Externe din Țarile de Jos este criticat pentru poziția exprimata in legatura cu derapajele diplomatului.

- ”Dupa ce a stimulat cresterea prin reducerea taxelor si majorarea salariilor in sectorul public, Guvernul de la Bucuresti ar trebui sa adopte acum o traiectorie mai sustenabila”, sustine Patrone. In opinia sa, oficialii de la Bucuresti pot face acest lucru prin majorarea investitiilor in infrastructura…

- Guvernul condus de Viorica Dancila pariaza pe un salariu mediu de peste 1.000 de euro brut (715 euro net) in 2020, in contextul in care angajatii romani ar urma sa primeasca cresteri salariale de 8 - 10% pe an in urmatorii trei ani. In prezent, salariul mediu pe economie este de circa 720 de euro brut…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, miercuri seara, ca apreciaza interventia publica a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prin care acesta recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in deplin acord cu valorile…

- Guvernul va amana, pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului.…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Alianta PSD-ALDE, la sfarsitul anului 2016, dupa castigarea alegerilor, anunta ca in toamna anului trecut, incepe procesul de achizitie a cel putin 20 de aeronave de catre TAROM, scrie capital.ro. In prezent, oficialii TAROM factureaza pierderi de peste 25 milioane euro si ne vor anuta ca nici macar…

- "Eu facut Institutul Politehnic Bucuresti, ingineri zi. Domnul profesor a facut Facultatea de Electronica. Nu oricine putea sa faca Facultatea de Electronica in acea perioada. Deci, este o facultate care iti ajuta modul de gandire si rationamentul si te ajuta foarte mult in a organiza lucruri.…

- Premierul desemnnat, Viorica Vasilica Dancila, a prezentat Guvernul și programul de guvernare, în plenul Parlamentului. „Ma aflu astazi aici pentru a obține de la dumneavoastra votul de învestitura. Daca vom obține acest vot vom guverna cu mândrie și respect pentru…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb'', informeaza agerpres.ro. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment. Trebuie…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a sustinut vineri ca social-democratii sunt singurii care pot guverna, adaugand ca cei propusi in viitorul Executiv condus de Viorica Dancila merita ''un cec in alb''. ''Am fost de acord cu structura propusa in acest moment.…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Bogdan Chirieac spune ca orice lider #rezist poate fi amplu contestat daca face vreun gest care iese din logica protestatarilor. "Faptul ca la un moment dat, președintele Iohannis, incorect sfatuit politic, a parut ca se alatura haosului din strada, are repercusiuni. Problema este ca in logica…

- ALDE are mai putine convingeri si mai multe asteptari de la premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat joi purtatorul de cuvânt al partidului, Varujan Vosganian. "Un om politic, în ziua de azi, ajunge sa fie important nu prin ceea ce s-a facut cunoscut, ci uneori prin…

- Cezar Laurentiu Cioc, psihologul Libertatea, a analizat la Interviurile Libertatea LIVE decizia majoritații parlamentare de a numi o femeie in funcția de prim-ministru. Cezar Laurentiu Cioc spune ca Viorica Dancila nu este o persoana cu abilitați de leadership, dar ca „se face un pas mare in Romania,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa o felicite pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru România si pentru Bucuresti". "Felicitari, Viorica Dancila! Succes în noua misiune de a conduce…

- "Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita suportul Executivului sigur vor prinde contur! O sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti!", a scris pe Facebook Gabriela Firea, dupa anuntul presedintelui de a o desemna pe Viorica…

- UPDATE Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. Anterior, președintele Klaus Iohannis a convocat, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultări în vederea desemnării unui…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a inceput, miercuri, la Palatul Cotroceni, consultarile cu partidele politice, in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea parlamentară.…

- Reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Romania (FSLR) l-au taxat pe Mihai Tudose, dupa ce premierul a declarat in urma cu cateva zile ca Guvernul, prin Ministerul Economiei, vrea sa rascumpere actiuni de la Daewoo Mangalia pentru a deschide un santier naval al statului unde ar putea fi…

- Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce la relansarea industriei de aparare romanesti. "Faptul ca ultimele sase de anul acesta, nu ultimele sase din cele 227, vor fi produse in Romania si Romania va deveni din nou producator printr-o entitate de…

- Ea a vorbit despre cei 20 de ani de parteneriat strategic Romania-SUA si a spus ca in 1997, cand acest proces a inceput, „a avut in principal o dimensiune de securitate”. „Romania este lider al aliantei noastre in Afganistan, una din primele tari care au oferit sprijin SUA dupa evenimentele din 11 septembrie…

- Romaero Bucuresti, companie de stat specializata in intretinerea si repararea avioanelor civile si militare de transport de pasageri sau cargo, a incheiat cu Fortele Aeriene Romane un contract in valoare de peste 60 milioane lei, adica peste 130% din intreaga cifra de afaceri realizata de companie in…

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- ♦ Guvernul maghiar a inceput in 2014 o serie de reduceri ale TVA pentru alimente de baza care, spun lobbystii, duc la scaderea preturilor. Reducerile de taxe nu se rezuma doar la sectorul alimentar, ci se extind si la companii, in unele cazuri in mod personalizat. Ungaria are deja cel mai mic impozit…