Stiri pe aceeasi tema

- "Sunt persoana cel mai putin rasista din lume", a afirmat Trump in fata presei la Casa Alba."Niciun alt presedinte nu a facut atatea ca mine pentru afro-americani", a insistat el, mentionand ca somajul in randul persoanelor de culoare "nu a fost la un nivel atat de scazut niciodata in istoria…

- Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, ar fi adus un omagiu Prințesei Diana, prin ținuta pe care a ales sa o poarte la recepția oferita la Palatul Buckingham, cu ocazia vizitei liderului american in Marea Britanie. Prima Doamna a Statelor Unite a ales sa poarte o ținuta „navy”, o…

- Un nou mare brand fashion renunta la blana naturala In ultimele luni, din ce in ce mai multe fashion branduri de lux, cum ar fi Prada, Gucci sau Michael Kors, au anuntat public faptul ca renunta la a mai lucra cu blana naturala. Zilele trecute, si Maison Margiela, dupa intalnirea designerului John Galliano…

- Monica Bellucci a avut o apariție fermecatoare pe covorul roșu al Elle Gala ce s-a desfașurat joi seara la Madrid. Frumoasa actrița a aparut la brațul iubitului ei, Nicolas Lefebvre. Frumoasa bruneta a optat ca la acest eveniment sa poarte o rochie semnata Dolce and Gabbana, pe care a accesorizat-o…

- Dupa ce a starnit o reala isterie in social media prin anunțarea unui nou material, OneRepublic lanseaza piesa & videoclipul „Rescue Me”, scrisa și produsa de catre Ryan Tedder și Brent Kutzle. „Rescue Me” este un material revelator, care demonstreaza ca inovația și performanța se pot atinge atat din…

- Nepoata Prințesei Diana, Lady Kitty Spencer, in varsta de 28 de ani, și magnatul din lumea modei, Michael Lewis (58 de ani), au fost vazuți impreuna la New York, confirmand astfel zvonurile ca au o relație romantica. Dupa ce s-a vehiculat in vara anului trecut ca au o relație, cei doi au incercat sa…

- Alexandra Ungureanu colaboreaza pentru prima oara cu Skizzo Skillz si lanseaza „Mamuca”, o piesa sensibila si onesta despre iubirea fata de mama si regasire. In clip artista apare pentru prima oara alaturi de mama sa. Cu un concept creat de Cosmin Florea si regizat de Silviu Mindroc, videoclipul expune…

- Logic și Eminem colaboreaza pentru prima data in istorie și lanseaza „Homicide”, cel de-al treilea single integrat pe albumul „Confessions of a Dangerous Mind”, ce poarta semnatura lui Logic. Miercurea aceasta, rapperul care a dat naștere fenomenului „1-800-273-8255″ a facut anunțul noii lansari printr-o…