Grupul Huaway, suspectat de spionaj, face plângere privind interzicerea de achiziţii de echipamente de către administraţia Trump Grupul chinez Huawei - suspectat de de catre americani de spionaj - a contraatacat joi si a anuntat o plangere contra Statelor Unite cu privire la interzicerea achizitionarii echipamentelor sale de telecomunicatii de catre administratia lui Donald Trump, relateaza AFP.



Gigantul mondial al smartphone-urilor muta astfel batalia in salile de judecata. El a lansat deja o campanie mediatica menita sa contracareze acuzatiile Washingtonului, potrivit caruia echipamentele intreprinderii destinate unor viitoare retele 5G ar putea sa fie infiltrate de catre Beijing.



Sursa articol si foto: rtv.net

