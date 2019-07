Grit de sablare – un material recomandat pentru sablarea conductelor de petrol si gaze Functionarea optima a conductelor de petrol si gaze are o importanta sporita pentru a evita evenimentele nedorite. Pentru a realiza acest lucru, sablarea conductelor joaca un rol semnificativ in acest sens. Sablarea peretilor interiori ai conductelor imbunatateste in mod semnificativ operabilitatea acestora iar in industria de profil aceasta operatiune a devenit un standard. Daca se realizeaza o sablare corecta a conductelor, atunci lichidele care circula in interior vor avea un parcurs mai lin si rapid, crescand eficienta si operabilitatea. In industria transportului petrolier, exista studii… Citeste articolul mai departe pe autovital.ro…

Sursa articol si foto: autovital.ro

