Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor cauzate de gripa a crescut, joi fiind confirmata o noua victima.În prezent, 30 de decese au fost confirmate din cauza virusului gripal. Ultima victima este o femeie de 80 de ani, din Capitala, informeaza Realitatea TV.Ministerul Sanatatii a transmis…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca doi barbati din judetul Iasi de 41 si respectiv 35 de ani au decedat din cauza virusului gripal tip A, fiind nevaccinati si avand probleme de sanatate preexistente.…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, miercuri, au fost confirmate alte trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 41 si respectiv 35 de ani si o femeie de 84 de ani, numarul persoanele moarte din aceasta cauza urcand la 29.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, miercuri, au fost confirmate alte trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 41 si respectiv 35 de ani si o femeie de 84 de ani, numarul persoanele moarte din aceasta cauza urcand la 29. Institutul National…

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- UPDATE, ora 16:00 – Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a anuntat, marti, la Parlament, ca numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 27, insa nu se poate vorbi inca de o epidemie de gripa in tara noastra. ‘Am inceput in urma cu doua saptamani avertismentele vizavi de aceasta situatie.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza complicatiilor provocate de gripa sezoniera a ajuns la 26, cu patru mai mult decat in bilantul de ieri al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. A fost confirmat decesul din cauza gripei in cazurile a doua femei si a doi barbati,…

- Alți patru oameni au murit din cauza gripei, a anunțat, marți, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Astfel, numarul total de decese provocate de virusul gripai a ajuns la 26. Un barbat, in varsta de 72 de ani, din județul Ilfov a murit, pe 2 februarie, fiind confirmat cu virusul gripal de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, marti, alte patru decese inregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungand la 26 de la inceputul sezonului rece. Institutul National de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Institutul National de Sanatate Publica a anuntat ca luni au fost inregistrate, succesiv, mai multe decese provocate de gripa, astfel ca numarul victimelor din acest sezon a ajuns la 22. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca luni, patru adulți, doi barbati, din Iasi si din…

- Final tragic paentru o femeie de 36 de ani din Poiana Lacului. Femeia a mers impreuna cu un barbat la taiat de lemne in padure, numai ca ceea ce faceau in mod obitsnuit s-a transformat intr-o adevarata tragedie. Copacul a cazut peste femeia de 36 de ani, iar femeia nu a avut nicio sansa sa scape.…

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Patru noi decese provocate de virusul gripal au fost confirmate de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 22. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibilea confirmat patru noi decese cauzate de…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor. Institutul…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor.

- La Arad, gripa a facut prima victima. O femeie de 63 de ani din Pancota a murit in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad dupa ce a fost diagnosticata cu gripa. Femeia a fost internata in spital in 3 februarie, dar era deja prea tarziu. Inițial a incercat diverse tratamente pe cont propriu și cand…

- Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon a ajuns la 18, dupa ce astazi o femeie de 60 de ani, din Galati, a decedat din cauza acestei afectiuni, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Asa cum a fost ...

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, sambata, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 60 de ani, din municipiul Galati, a murit confirmata cu virus gripal tip B, avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal.…

- Crește alarmant numarul deceselor provocate de gripa. O femeie de 60 de ani din Galati a murit sambata și astfel, s-a ajuns la 18 decese, anunta Institutul National de Sanatate Publica. Si numarul cazurilor creste de la o zi la alta.

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica. A

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat pentru AGERPRES ca, pana vineri, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este…

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica, citat de Mediafax. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) ...

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi, 8 februarie ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. „Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. ‘Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului gripal.…

- Un barbat a murit, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce a fost izbit in plin de un șofer care circula regulamentar. Victima traversa printr-un loc nepermis drumul național 5 din Jilava.

- O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Pantelimon din Capitala. Pompierii au gasit victima inconștienta și au acționat pentru descarcerarea acesteia. O femeie in varsta de 80 de ani a murit dupa ce a fost lovita de tramvai. Accidentul…

- O femeie in varsta de 72 de ani a murit duminica, in judetul Botosani, dupa ce a fost lovita de o ambulanta aflata in misiune. Victima se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa…

- Doi romani, o femeie si un barbat, au murit in ultima saptamana pe fondul complicatiilor determinate de gripa. Potrivit medicilor, ambele victime nu erau vaccinate impotriva gripei si aveau afectiuni asociate.

- Potrivit acesteia, femeia nu era vaccinata antigripal, avea antecedente medicale si s-a prezentat tarziu la medic. Oficialii DSP sustin ca pacienta a fost internata, saptamana trecuta, la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati, unde a fost suspectata ca a contactat virusul gripal, scrie Agerpres.…

- Gripa a facut o noua victima! O femeie de 40 de ani din Botosani, care a fost infectata în urma cu o saptamâna. Potrivit declaratiilor medicilor, ea nu fusese vaccinata împotriva virusului si s-a tratat singura acasa.

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce mașina in care se afla a fost lovita de un tren. Accidentul s-a produs luni in jurul orei 13, in localitatea Oșorhei din județul Bihor. Un barbat de 73 de ani din localitatea Haieu, județul Bihor, in timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 767/E pe direcția…

- Un accident grav a avut loc astazi in localitatea Osorhei din Bihor. Un barbat aflat la volan nu a observat ca se apropie trenul si a trecut peste calea ferata, moment in care masina in care se afla el si sotia lui a fost lovita din plin.

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, anunta Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Potrivit CNSCBT,…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 2018, potrivit Agerpres.Victima este o femeie in…

- O femeie de 69 de ani din Bucuresti a murit din cauza gripei. Asa a anuntat Institutul National de Sanatate Publica, precizand ca femeia suferea de o patologie cronica si nu era vaccinata antigripal.

- O femeie de 42 de ani din Chisinau, internata in stare grava la Spitalul Clinic Municipal „Sfantul Arhanghel Mihail”, a murit miercuri, 10 ianuarie, la o zi de la internare. Testele de laborator au aratat ca femeia era infectata cu virusul gripal AH1N1.

- Gripa porcina a facut prima victima. O femeie din Chișinau internata in stare grava la Spitalul Clinic Municipal„Sfintul Arhanghel Mihail” a decedat ieri, la o zi de la internare in secția de reanimare a spitalului, anunța e-sanatate.md. Potrivit sefului Directiei Sanatate a Municipiului Chisinau, Mihai…

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Magdalena Serban, principala suspecta in cazul crimei de la metrou de acum o saptamana, nu crede ca victima sa a murit. Potrivit avocatului din oficiu, femeia a vazut imaginile surprinse de camerele de supravegherele si a sustinut ca acestea sunt fabricate. Mai mult, suspecta a cerut sa vada actul de…

- Ofițerul SRI care a accidentat mortal o femeie , luni seara, le-a spus anchetatorilor ca nu a vazut-o pe victima care traversa șoseaua. Ofițerul SRI a declarat, marți, la audieri, la IPJ Ilfov, ca nu a vazut-o pe femeia pe care a accidentat-o mortal, fiind intuneric. Barbatul, care și-a dat demisia…

- SOCANT! IMAGINI Crima la metrou. O tanara de 25 de ani a murit dupa ce a fost impinsa de o femeie pe sine. Principala suspecta a fost retinuta. VIDEO+ FOTO Femeie suspectata de comiterea crimei de la statia de metrou Dristor 1 a fost prinsa de politisti si dusa la audieri. Miercuri dimineata, procurorii…

- Femeia a fost dusa dupa gratii dupa o noapte de audieri. Aceasta este suspectata ca a impins pe sine o necunoscuta, la statia de metrou Drsitor 1. Victima a pierit sub ochii a zeci de martori. Femeia retinuta de politisti este banuita si de tentativa de omor de la o alta statie de metrou.

- Polițiștii timișeni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul persoanei gasite carbonizate intr-un incendiu care a izbucnit, duminica dimineața, in mai multe spații comerciale din Timișoara și care a fost lichidat dupa opt ore e intervenții ale ISU Banat. ''S-a deschis dosar…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din Ploiesti si-a pierdut viata in urma unui accident rutier produs duminica seara, pe trecerea pentru pietoni din Bariera Bucuresti, zona magazinului Orient. Barbatul se angajase in traversare cand a fost acrosat de un autoturism ce se deplasa pe sensul spre Bucuresti.…